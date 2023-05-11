電視勁旅　睇波「智」High

歐洲各大足球聯賽步入白熱化階段，英超曼城與阿仙奴鬥得難分難解，歐聯4強大戰更是矚目，加埋6月有足總盃決賽等，球迷應該好唔睇閒。要預備睇好波，總唔少得靚電視，Samsung剛發表Neo QLED 8K電視，搭載Mini LED背光技術及自動HDR重塑功能，令足球動態畫面更明亮生動。同期另有多款新電視各具賣點，一於齊齊升級睇好波啦！

HDR重塑 環迴聲效

Neo QLED 8K備有QN800C及QN900C兩大系列，尺寸涵蓋65吋、75吋及85吋，全線解像度高達7,680×4,320，點對點兼容原生8K內容，同時配備量子神經網絡處理器，透過多達20個神經網絡建構數據，增強8K畫面每個視覺細節。針對睇波，特別加入防反光及護眼舒適技術，前者讓室內光線不再干擾賽事；後者按日出日落時間自動調整屏幕，睇夜波更柔和舒服。而且電視支援14位元亮度階數及AI高解像度提升技術，配合自動HDR重塑功能，透過獨家演算法和人工智能的深度學習技術逐幕場景分析，將SDR影像轉換成HDR效果，無論球賽原始畫質如何，都能更生動流暢呈現。音色方面，電視內置90W喇叭，對應Dolby Atmos及主動抗噪，另具備OTS Pro主體追蹤環迴聲效技術，聲音會以中心向外擴散，帶來沉浸式睇波享受。

夜波專用

Skyworth Pro SUE8100定位為QLED Pro電視，特別在背光中加入特殊的KSF螢光紅粉燈珠，提供超過10.7億種顏色，色域覆蓋率較常見QLED電視提升47%，使球賽色調更準確。同時特設備健康平台，內含夜間、護眼和自動音量控制模式，睇夜波護眼之餘不怕嘈親屋企人。其他技術包括HDR10+、Dolby Vision、Dolby ATMOS及DTS StudioSound，並提供7.1聲道環繞聲音效。

入門之選

TCL C636 QLED 4K主打超高性價比，售價不足$3,000，卻擁有43吋QLED面板及1,499nits高亮度，比傳統入門4K電視光亮得多。另外，它支援Dolby Vision及Dolby Atmos聲畫效果，內置Onkyo 2.1聲音迷你Soundbar，總輸出功率達20W，呈現震撼音色。跟同門其他型號一樣，內置Game Master並支援VRR及HDMI 2.1端子，為喜愛玩足球遊戲的Game迷提供多一個選擇。

全球最大

LG OLEDevo Gallery Edition G2於去年推出，最近再加推97吋型號，成為全球最大OLED電視。它採用第2代OLED evo技術，配合Brightness Booster技術，亮度較上代提升30%。全新α9 Gen 5 AI處理器深度學習數據，可分析前景及背景為球賽增添自然層次，色彩更準確鮮明。另支援120Hz Dolby Vision Gaming、0.1ms反應時間、NVIDIA G-Sync、AMD FreeSync等技術。

手機調色

小米電視大師Mini LED新增86吋大型號，將屏幕分成1,080個獨立發光區域，精準控制光暗色彩，同時具有2,000nits峰值亮度、6,700,000:1對比度、144Hz刷新率及99% DCI-P3廣色域。畫面技術如Dolby Vision、HDR10+、IMAX Enhanced全部有齊，並兼容同廠手機如Xiaomi 13 Ultra進行色彩校準，配合光線傳感器，確保任何環境都能提供一致性色彩。