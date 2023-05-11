【營事檔案】香杧大蝦淮山沙律卷　夏日清爽食味

香杧大蝦淮山沙律卷是源自海鮮沙律卷的概念，通常都會加入杧果及雜豆作為餡料，所以又被稱為杧果海鮮卷，是大家在酒樓常見的菜色之一。這個食譜更加入了淮山以代替雜豆，再混合沙律醬，並以越南米紙包起來氣炸，非常適合夏天食用。

杧果保視力

杧果是一種富含營養的水果，其中含有大量的維他命A。維他命A是一種脂溶性維維他命，是身體製造視覺色素的關鍵物質，可以幫助保持眼睛健康和視覺敏銳度。此外，維他命A也有助於促進正常的細胞生長和發育，維持皮膚和黏膜組織的健康，以致維持免疫系統的正常功能。因此即使是不喜歡紅蘿蔔的大家，都可攝取其他豐含維他命A的水果。

淮山高纖五穀類

淮山又名山藥，是一種常見的澱粉質類食物，跟其他豆類、五穀雜糧一樣，屬於碳水化合物的一種。淮山主要的營養素為澱粉質，在人體內轉化為葡萄糖，成為日常活動所需的能量來源。除了澱粉質外，淮山還含有豐富的膳食纖維、維他命B群和礦物質等營養素。由於淮山是高膳食纖維的五穀類，建議在飲食中加入淮山，以增加整天的膳食纖維需求。

【香杧大蝦淮山沙律卷】

材料：

蝦仁 9隻

杧果 2個

米紙 3片

淮山 半條

調味料：

沙律醬 2湯匙

糖 1茶匙

檸檬汁 1茶匙

做法：

1.蝦仁焯熟盛起，切粒備用。

2.淮山去皮切條，焯熟盛起，備用。

3.杧果切粒後，加入調味料、淮山及蝦仁拌勻。

4.米紙浸食用水10秒後夾出，放入杧果蝦仁淮山沙律醬後卷起。

5.放入氣炸鍋以180度氣炸10分鐘至表面金黃，完成。

Profile

陳筠霖 (Krista) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按香港人生活習慣設計健康飲食，以簡單食材炮製健康美味菜色。