XODIAC四子鬥演技　MV由《戀愛播放列表》導演操刀

港產韓團XODIAC繼上月推出出道歌《THROW A DICE》後，再推出新歌《ALWAYS》，並有別於一般男團女團只推出單曲MV，XODIAC獲所屬公司OCJ NEWBIES落重本一口氣炮製三首歌，同時拍攝三個MV，為XODIAC出道打響頭炮。新歌《ALWAYS》由LEX、HYUNSIK、BEOMSOO、GYUMIN及香港成員SING獻唱，更邀得韓國熱爆網劇《戀愛播放列表》的導演劉希雲操刀拍攝三個MV。

三首MV的主題圍繞兩大隊長LEX和HYUNSIK的室友情，並拍成三集MV DRAMA《MY ROOMMATE》，每周將推出一首新歌及新MV，為樂迷帶來驚喜。 MV《ALWAYS》已公開，當中見兩大隊長LEX和HYUNSIK大鬥演技，首集以倒敍的方式來講述HYUNSIK本身能預知未來，因為預知未來的能力令HYUNSIK十分困擾，亦令他不敢向外人展露任何感情。當HYUNSIK和LEX被安排成為室友時，HYUNSIK雖然預示LEX會從高處墮下，但他卻未敢向LEX警告，最終LEX亦真的從高處墮下受傷，令HYUNSIK因為沒有阻止事件發生而大感內疚。