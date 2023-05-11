Nowhere Boys新作受宮崎駿啟發　打造日本動畫氣氛

樂隊Nowhere Boys的全新作品《我們的移動城堡》，小提琴手漁佬形容是一首「Happy Song」，樂隊主音Van想MV做到一種日本動畫氣氛出來，所以將構思同MV導演講，他同樣想到宮崎駿嘅《哈爾移動城堡》，因為故事是講一個小妹妹畀人施了魔法，變成老婆婆，所以MV裏面，會有老中青三個不同年齡階段的角色出現。

MV由鼓手Nate與蔡穎恩擔任男、女主角，導演找來兩位小童星演繹他們的童年戲份，又特意請來前輩馮素波客串助陣，Evelyn形容今次是是演技大考驗，她解釋說：「因為故事講我一直好唔開心，所以衣着打扮係全藍色，我仲要好崩潰咁喊，但首歌我聽過，明明係好開心，但導演就用咗另一個手法去表達。」可能Evelyn演得實在太投入，剛到現場準備埋位的Nate，被她的舉動嚇了一跳，他說：「我幾驚你有事，仲諗住過嚟問候你，你真係演得好勁。」

此外，Nowhere Boys更會在本周啟動「移動音樂城堡」音樂宣傳企劃，一架特設巨型LED螢光幕、不斷播放新歌MV的大型宣傳車，會在今明兩日游走各區，將歡樂的歌聲帶到大街小巷，星期六、日五子更以宣傳車作為舞台，到中環、尖沙咀、荃灣等地舉行音樂會，現場演繹新歌，傳遞快樂訊息。