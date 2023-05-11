果粉聚焦︰原型機流出！揭iPhone 15六大變化

iPhone 15系列仲有幾個月推出，隨着發表日子愈來愈近，相關新聞亦愈來愈多，近日便有知名YouTuber率先取得iPhone 15 Ultra的原型機，令新機外觀首度向外曝光！

知名YouTuber「Unbox Therapy」以開箱尚未上市的Gadget著名，今次為大眾開箱iPhone 15 Ultra，就揭開新機六大變化。首先iPhone 15 Ultra的屏幕邊框只有1.55mm，比iPhone 14 Pro Max的2.17mm更幼，同時寬度減至76.66mm，比iPhone 14 Pro Max的77.68mm更窄，因此兩代雖然屏幕尺寸相若，但新機Size明顯細少許。

iPhone 15 Ultra的第三個變化是改用金屬拉絲邊框，略帶磨砂質感，雖然感覺沒上代不銹鋼高貴，但好處是降低成本令售價下降。新機另一不同是以Type-C取代Lightning接口，更有傳Apple限制只有獲MFI認證的充電線才能快叉。其他兩大變化則在按鍵上，例如兩顆音量鍵二合為一，靜音鍵變成按壓式，後者除了靜音外，還能透過不同按壓方式達成不同指令。