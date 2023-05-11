法言人︱陳少邦離奇身亡　網民列出兇手4大嫌疑人

無綫熱播劇《法言人》播出以來一直都是網民熱話，昨晚（10日）一集大奸角「TK」陳少邦離奇身亡令「金師爺」馬國明成頭號疑兇兼被控謀殺，成為全劇最大高潮位，網民列出四大嫌疑人物：馬國明、陳嘉慧、海俊傑及張達倫外，「四大名狀」之一的「萬大狀」謝雪心跟「大雄」張頴康的法庭對壘更是劇力萬鈞。

現年71歲的謝雪心，在《法》中其中一場是一口氣說出長達2分鐘對白，當中包含大量專業名詞等，網民留言讚嘆超有壓場感。心姐說台前幕後拍足幾日幾夜，要應付海量對白，全程要高度集中：「真係半句閒話都唔講得。」她說自拍攝《降魔的》後，與馬國明一直情同母子，即使在庭上如何針鋒相對，私下相處依然像母子一樣開心，心姐笑指由於結局篇的法庭戲拍攝時間太長，馬國明曾一度笑說：「我情願認罪喇！」

她續說拍攝期間數度不夠精神，幸好獲董敬文以藥油幫忙，又說因從未演過大狀，開劇前法院聽審：「我有特登留意啲大狀嘅一舉一動，佢哋周不時都會安慰吓人，唔係吓吓靠惡就得，呢方面嘅觀察都幫到我好多，加埋件大狀袍同假髮，一埋位就好入到戲。」

另外，昨晚飾演萬大狀女兒「翁官」的蔣祖曼一幕被張頴康求婚的戲份，其冧樣也成網民焦點，她說：「我自己都打咗個凸，今次想畀到大家唔同嘅感覺，所以對住阿康同媽咪嘅戲會花心思啲，等大家感受吓蔣祖曼嘅少女心。其實我冇乜練習過啲冧樣，但我睇番自己笑容，都唔知自己有呢啲樣。」她笑言老公是其演戲最大幕後功臣：「我老公啲戲好我好多，我平時睇劇本諗唔明會問佢，可能因為佢做幕後，好多時佢會比我睇得更全面，所以我成日都話我先生係畀幕後耽誤咗嘅演員。」