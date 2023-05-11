許光漢手執2部票房破億作品　最驚大家畀壓力佢

電影《關於我和鬼變成家人的那件事》票房成績理想，兩位主角台灣男星許光漢和林柏宏早前接受訪問大談拍攝感受，坦言票房成績超出預期，林柏宏説：「因為是喜劇，但各地文化和笑點也不一樣，所以一開始是比較緊張，但觀眾反饋都非常好，很開心。」許光漢則表示能有此成績有點不敢相信，已有兩部票房破憶作品的他，謙稱不會覺得自己是票房保證：「這只是大家給我的定義，我還是好好努力拍作品。（會否令你對下一部作品產生壓力？）自己是不會給自己這樣的壓力，但如果是大家給的可能會有一點點，如果下一部真的還好的話，大家也不要變得太嚴重，不一定每一部都是破億的神作。」

電影中有街頭跳舞孃戲的他，表示開拍前有花時間上課學跳舞：「因為有鋼管舞，要去練一下上管和下管的動作，跳鋼管真的超難，真的很尊敬在鋼管上的人。（有否為裸戲操弗？）有為角色操練身體，因為角色是警察，想身體有些厚度，所以練了兩個月，讓自己的身形做一些改變，（屁股要練嗎？）沒練到啦，但本來就不錯，哈哈！」

身旁林柏宏即打趣大讚拍檔説：「的確屁股是蠻不錯的，我看到的角度跟你們不一樣，可能更壯觀一點。」他指電影令他顛覆了對許光漢的印象：「看劇本的時候我就在想，天啊！我怎麼可能看到許光漢在大街上裸體還要跳舞孃，還要上鋼管，我怎麼看到許光漢在洗澡，所以看劇本時我就非常期待他會怎樣揣摩角色？導演會怎麼拍？在排練的過程其實很佩服他，他要去練身體，又要去曬黑變造型，釋放內心的戲都掌握非常好，所以跟光漢演戲是非常有能量。」

問到電影有否令他們多了男粉絲？林說：「男生女生看完都會有不同的感動，這個電影沒有去定義說愛是專屬於甚麼樣的性別，就像電影名稱一樣，我們不會去定義愛的關係，我們有某一種愛在電影當中，讓你們自己去感受，因為我們兩個角色都是男生，或會有男性觀眾有特別的理解和共鳴，但是這部電影的愛是不分類型和不分性別。」

問到是否有期待獎項？許光漢坦言不會特別去想：「但如果有的話當然會很開心，就隨緣。」林柏宏則表示對作品很有信心：「因為拍攝時大家都很投入、很喜歡這部電影，不只是演員，我覺得每個人對這個劇本都很有愛，大家都想用自己的方式為這個電影加分，這個過程對我來說是最珍貴的，希望導演可以得獎，就是對整個劇組最大的肯定。」

二人又指如果有機會的話，也很期待能到香港拍電影，問到想跟那個明星合作？許直言有很多：「太難選了。（有偶像嗎？）梁朝偉，見到就已經有一種圓夢的感覺，喜歡他的全部。」林也表示很希望能與梁朝偉合作：「小時候看很多他演的港片，《新紮師兄》那種很初期的電視劇，小時候看很多他的喜劇，我覺得他的表演對很多演員都有很多的影響跟啟發，香港電影都給我們很多的養份，我非常喜歡張國榮，很多時候看到他們以前的電影都會覺得很有能量。」