吳大強復活開工喇！豪言叉足電演唱會唔使改Rundown

因節目《中年好聲音》人氣急升的吳大強，日前出席「夢想成真演唱會」宣傳時暈倒，經過一輪休息，終復工為演唱會綵排，他接受無綫娛樂新聞台訪問指自己已做了全身檢查，身體沒有問題，但他都會一切小心，由於演唱會的工作很輕鬆，故他的體能絕對能夠應付，亦冇需要作特別改動，他謂：「本身嘅動作都唔會好大，所以冇乜問題，呢幾日太太都有煮嘢畀我食，我依家叉足電，一切OK。（呢幾日係咪有好多人慰問你？）係，喺街度好多人都會同我講加油，好窩心。」對於周吉佩曾揚言要於演唱會抬吳大強出場，大強笑言：「有冇發生個件事（指暈倒）佢都會抬我出嚟，搞吓氣氛啫。」

周吉佩、支嚳儀、曹敏寶以及龍婷等連日來都積極綵排，曹敏寶笑言要食得跳得，李思林則笑言每天食蛋糕做早餐，讓自己有足夠體力跳舞，支嚳儀則笑言自己很努力練習，練到臨瞓前最後一分鐘都要練，因為是一Team人嘅事，一定要做好，至於陳早怡則笑指排舞師雖已安排了「太極式」跳舞動作給她，但對她來說都有一定難度，所以要努力難習；至於羅啟豪則指自己都會在演唱會上跳舞，繼續挑戰自己。