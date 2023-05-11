王丹妮與老公小別勝新婚　廖子妤母親節「打卡」慶祝

藝人王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、吳家忻與泰星Dew及Nani在尖沙咀出席品牌活動，兩位泰星吸引大批粉絲到場支持，企滿兩層商場。

王丹妮與廖子妤受訪時被問到可有收看泰版《流星花園》？Louise笑說：「有留意佢哋，俊男當然有留意，但只係眼看，手同心都勿動，我好堅定嘅。」Fish則羨慕笑說：「你最近就開心啦！」Louise甜笑說：「老公放假，所以喺澳洲返嚟同個囡慶祝生日，但係因為拍緊戲，所以只係可以同佢食咗兩餐飯放閃一下。」她又指與老公已經5個月沒見，最初也有擔心，但小別勝新婚更加甜蜜：「我哋都好乖，認定咗對方，唔會傷害對方。」

講到母親節，Louise表示當日剛巧假期，會與女兒食飯慶祝，女兒指要買禮物及送花給她：「我同佢講叫佢買一枝就得，大束嘅花就留畀爸爸，佢已經好努力讀書好乖。」Fish指媽媽下月將來港，更要求到她的廣告牌打卡。問到最近廣告多多是否豬籠入水？她笑言感到面紅耳熱，希望可以再多點廣告，密密做。

至於泰星Dew與Nani憑泰版劇集《流星花園》走紅，二人現身時引來粉絲尖叫，訪問期間他們向粉絲示意安靜，但卻引得歡呼聲更加激烈。訪問時兩人為對方打扮評分，皆給了對方10分，Nani笑說：「Dew今次試咗新造型，好有型。」

二人今次同到港會逗留3日，更去了車公廟拜神祈求事業和個人願望，將來希望有機會與香港藝人合作。問「泰國F4」可會再合作？Dew透露與Nani拍攝了劇集《Home School》，角色皆是新嘗試，預計今年播出。問到可希望再來港演出？Dew直言相當期待。而問到二人可有學習一點廣東話？他們皆表示見面會時學過但已忘記，在翻譯協助下即席學習「大家好」與粉絲打招呼。