關宛珊一講阿仔眼濕濕　投訴林溥來冇正式送過花

無綫節目《同屋企人去旅行》今晚（11日）是「Patrick Sir」林溥來和太太關宛珊（Kimmy）及囝囝Preemo到廣州體驗親子遊，包括去室內滑雪場等。Preemo曾扭計不願換上滑雪裝而爆喊，之後到靜山湖的生態園區，Preemo餵動物時，被羊駝咬到手指，但他沒有爆哭。期間Kimmy到雲集不少Café和書店的豎德生活館，被書店掛着的金句「我無限熱愛新的一天」及「我願意在此，看你長大」觸動，Kimmy哽咽說：「Preemo每日都喺度變緊，每日都有新嘅嘢畀我哋，好唔捨得佢咁快咁大個。」

至於明晚（12日）播出的一集，林家三口去到盈香生態園遊玩，並挑戰全景玻璃橋，人仔細細的Preemo大膽到直接趴在玻璃上睇風景，更興奮地拔足狂奔，對比起Kimmy的驚青樣，相映成趣。之後他們到七星岩時，Kimmy投訴老公沒有正式送過花：「其實送過一次畀我嘅，嗰次做舞台劇，以為得我有啦，但原來每人都有一枝，我以為自己嗰個會特別啲，點知都唔係，全部人都一樣！」知衰的林溥來即變出一朶花送給老婆，非常冧豬。節目尾聲，林溥來約老婆在酒店大堂見面，並送上親手製作的驚喜，豈料Kimmy竟出其不意回敬了更大的驚喜，最終兩公婆相擁而泣。