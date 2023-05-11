貓娘青山光 巨奶惹人憐

女人有好多種，有啲惡到成隻老虎乸咁款，又有啲好似小野貓咁野性，相信男士們十居其九都希望遇着後者多一啲！喺日本寫真界有唔少誘人貓女郎，特別係今年29歲嘅青山光，可以話係索到爆，胸前嗰條事業線真係勁長勁吸睛！

身材更弗

十年人事幾番新！喺競爭激烈嘅日本寫真界打滾，能夠企得住腳已經唔係泛泛之輩，更何況出道十年依然人氣不減，好明顯有佢嘅過人之處，人稱「I-級貓娘」嘅青山光就係最佳人辦。2013年踏足寫真界嘅光妹，擁有一副不老童顏，淨係嗰對誘人嘅貓眼，閃亮帶神采，已經夠晒可愛。更難得嘅係佢嘅身材更勝從前，肉地結實咗，好有健康美，胸前對純天然肉彈又大又挺，加埋纖幼嘅腰肢同光滑嘅肌膚，呢副胴體真係冇得輸！

醉心動漫

睇番光妹出道之後嘅事業發展又確係一帆風順，初期已贏得「專業人士選出偶像DVD大獎」嘅新人獎，又試過喺「櫻丘朱古力」、「YJ DREAM GiRLS」等美少女組合入面佔一席位。另外，光妹醉心動漫電玩，經常喺呢方面發表獨特見解，得到唔少宅男嘅支持，而佢亦順勢做埋網紅，除咗直播打機、介紹動漫周邊商品之外，得閒仲會玩Cosplay，扮演性感動漫角色。咁識得搵機會展現自己嘅性感本錢，難怪光妹嘅寫真事業長做長有。