蔡思韵遇虐貓情節動真火　廢墟激動狂奔險腦缺氧

本身是貓奴的蔡思韵，拍戲遇上「虐貓」場口真嬲爆；胡子彤自爆睇中ANSONBEAN，誠邀下次拍BL劇做一對，ANSONBEAN大方邀朱鑑然加入，三人行更加正。

藝人蔡思韵、胡子彤、陳毅燊（ANSONBEAN）和朱鑑然早前合作拍攝驚慓電影《失衡凶間之罪與殺》其中一個單元《貓劫》，蔡思韵和朱鑑然都是第一次拍驚慓片，蔡思韵經常要在一個室內廢墟裏面情緒激動地奔跑，笑言差點腦缺氧，朱鑑然覺得題材獨特，尤其與蔡思韵演情侶戲最難忘，但蔡思韵卻反駁否認是情侶戲，朱鑑然就笑言：「我覺得係情侶戲囉，其實係暗戀和單戀，不過佢唔揀我。呢套戲有英雄救美，比較暴力，又好多內心掙扎，又有兄弟情，仲要畀人打，一套戲有齊咁多願望，爽！」ANSONBEAN就首次拍電影，處男作有點緊張，他一直好想拍動作戲份，今次終於一嘗打人滋味，仲講笑原來用戲中的「磚頭」道具打人不覺痛，喜歡天馬行空的他，開心體驗現實不能發生的事。

本身是貓奴的蔡思韵，飾演貓義工，故對戲中涉及虐貓的情節特別深刻，容易嬲爆，有助於入戲。片場會有部分真貓，她開心可以跟貓咪互動，不過有時貓咪難於控制，有場拍攝貓咪行出門口，就要花點時間，明白與動物拍戲必須要有耐性，也有想過借出自己貓咪來拍戲，不過胡子彤就頗為肉緊：「千祈唔好，你唔會忍心，等如帶自己小朋友或者姪仔姪女拍戲一樣，我一定唔會，我好鍾意小朋友，如果拍小朋友喊戲，我一定行埋一邊唔睇。」他說曾見過副導為了令小朋友喊，在片場大鬧小朋友，令他好心痛。

胡子彤與朱鑑然一向感情要好，入公司便認識，不過原來今次是他們第一次真正合作，過程很有默契，經常與導演溝通，加入一些瘋狂的想法如互毆，笑言劇情讓他們將平日解決不到的問題於戲內解決。胡子彤有感今次與ANSONBEAN冇對手戲，期望下次有更多交流，講笑想跟他拍BL劇，ANSONBEAN就戲言要朱鑑然加入三人一齊拍。蔡思韵戲中有不少動作場口，既要打人及被打，她大感好玩，雖然動作可借位，但做反應也不易，故亦有用上替身，提到拍攝時時刻保持驚恐情緒，心情沉重少有歡樂氣氛，胡子彤自言天不怕地不怕，只怕蟑螂，朱鑑然也認同，但將來若有電影需要，也會盡力做好專業演員本分。