【是日通勝】

農曆三月廿三

癸卯年 丁巳月 庚午日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：下午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：嫁娶、安葬、祭祀

忌：結網、苫蓋、取魚

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、12、22

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：勿做出損人利己的事，言行要對得住良心。

金牛座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

雙子座：事業運較好，只要默默耕耘，回報不會少。

巨蟹座：愛情運最強，花心思培養感情，伴侶更愛你。

獅子座：愛情上感沮喪，不知怎麼辦，是時候反省。

處女座：盡力工作可贏得好口碑，付出不會白費的。

天秤座：陷入低潮莫氣餒，總有一天會雨過天青的。

天蠍座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

人馬座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

山羊座：財運最旺，趁機報答幫過你的人，切忌孤寒。

水瓶座：錢財乃身外物，平常心看得失會好過一點。

雙魚座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）狗 遇貴人

（跌）鼠 是非多

鼠：是日沖煞，人際關係起變化，易惹是非。

牛：合眼緣對象還未出現，單身者不必心急。

虎：生活稱心如意，事業發展找到了新方向。

兔：諸事不順，心浮氣躁，小心惹上麻煩。

龍：應變力強，遇上突發事情也能處之泰然。

蛇：桃花運一般，如被異性追求要多作觀察。

馬：情緒易暴躁，要注意克制，以免得罪人。

羊：積極上進，做事快靚正，易贏得讚賞。

猴：心境平和，待人友善，有利拓展人脈。

雞：謀事一波三折，需花費許多心力去解決。

狗：貴人運強，獲長輩指點，讓你茅塞頓開。

豬：士氣高昂，可望從工作中獲得成功感。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

行運前的困頓 中年危機

上回講到，自古英雄出少年，這個15歲至25歲之計，用四季的太陽太陰，少陽少陰作為喜用神的行運理論。當中晚年必定行30年的吉運，前10年的這個運程，必然是艱難困頓之運。何也？

同樣用午月出生作例子，不論運程是順行或逆行，必然在10幾歲至20幾歲這10年之間，順行申為水之長生之運，逆行辰土為水之墓庫之運。是申辰帶水來調節夏天暑熱為吉，英雄出少年正因如此。當25至35行酉或卯，到35至45行戌或寅運，最為關鍵之時段，偏偏是失運之時，在人生轉接點。

很多人出現中年危機，正是在這個失運當中，未能逃出生天。為何30年吉之前的10年，出現這個危機？夏天午月出生之人，與大運戌之火庫半合火局，本命已經是火熱季節出生，半合火局為火熱土燥，令命格增添不利因素，事業人際定然不順。逆走運程的寅運與火半合局，影響到命中的木生火盛，也是加添命格的火熱，自然不順。

不想做成中年危機，凡事謙遜，做人做事，一動不如一靜。正所謂此年歲，上有高堂下有子女，人生困頓之運，做的決策最易出現事與願違。所以了解自己八字運程，可保你過度到未來30年吉運。