攬劉佩玥碌地纏綿拍「愛情動作戲」　陳山聰：佢好多肉

視帝陳山聰與馬國視后劉佩玥(Moon)自台慶奪獎後，合作拍攝新劇《奪命提示》。雖然他們曾拍過多套劇集，但都沒對手戲，今次算是首次正式合作。劇中二人有感情線，昨日更上演一場愛情動作戲，於滾軸溜冰場上翻滾又互壓。由最初的女上男下到最後男上女下，難度比平時拍真正動作片還要高，一樣索晒氣。

期間陳山聰要抱起阿Moon，笑言阿Moon比劉穎鏇還要重：「佢好多肉㗎！」問到二人有否親熱戲時，阿Moon指他們的親熱戲並非鹹濕及色情，是觀眾看到都會投入落去那種。阿Moon又不斷大讚山聰有型，與他合作既開心又有安全感，她笑言：「佢型過之前好多，我返屋企同阿媽講陳山聰真係有型㗎！我阿媽叫我唔好『黐戀』佢。」山聰亦笑言：「我都叫佢唔好黐戀我！」

此外，二人拍攝前都有去上滾軸溜冰堂，陳山聰居然對踩Roller「零經驗」，說到Roller場是當年的溝女勝地，他笑謂：「我使乜溝女㗎，啲女嚟溝我㗎嘛！」而阿Moon指小學時都有學過，但由於她有扁平足，故因腳痛而放棄。問山聰會否給兒子Jaco學溜冰時，他謂：「佢鍾意跑步同游水，跑姿好靚好有潛質，不過我想佢學跆拳道，令佢專注力更高及有鬥心。」提起囝囝，山聰更是四萬咁口，相當有成功感地指已成功幫兒子戒看電視及i pad：「佢依家N班，有一日老師打畀我讚佢，話佢上堂專注咗好多，仲獎咗個貼紙畀佢，(你好開心喎！)係㗎！開心過自己攞獎。」