東方日報C1：姚焯菲自立　嫌拍拖嘥時間

現年16歲的「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）赴新西蘭讀書短短3個月急速成長，練得膽大不再害怕小昆蟲，懂得照顧自己。專心讀書的Chantel明言不會拍拖，父母相當放心，其實她開始大個女而且身在外地，就算要拍拖父母也管不了，但她直言讀書佔用了大部分時間，無暇談情說愛！

今年初赴新西蘭升學的Chantel，早前趁復活節假期回港見家人和朋友，同時不忘工作，與不離不棄的「小菲象」（粉絲䁥稱）聚會，至近日才重返新西蘭過校園生活。Chantel今次回港明顯變得獨立，她透露心聲，直指是寄宿生活迫使她成長。她向來是父母的掌上明珠，個個待她如小公主般看待，但一個人出國讀書要獨自面對不少難題，她自爆初到新西蘭時，因不適應新生活而多次哭泣，期間兩度遇上颱風水浸，第一次因父母仍在當地幫忙打點所以情況尚可，第二次則要自己顧自己，她坦言：「有喊過，初時好唔慣，心諗如果喺屋企就好，有少少不安，係Homesick，情緒低落感覺持續一個星期。」Chantel入讀當地女校，坦言初時也擔心女校是非多，幸好很快就融入其中，並認識了知心好友，放學會一起打機及搗蛋，她自認膽子大了：「我以前好怕昆蟲，見到烏蠅會尖叫匿埋，依家曱甴都唔驚，大膽咗。」

約定Gigi暑假見面

Chantel去年爆出有Puppy Love，與年齡相若的小男友拍拖，時隔一年，她的心態變得成熟，向父母派定心丸：「我唔會拍拖，因為我唔想拍拖。（有冇追求者？）我唔係好理，有啲同學有拍拖，但我冇咁多時間，想專心讀書多啲。」她與家人承諾過每晚9時都會通電話，但逐漸感受到父母忙碌，沒有特別等她電話：「應該係佢哋學識放手，唔再肉緊我啩！（佢哋唔等你電話，覺得傷心？）唔會嘅！」除了忙讀書外，她亦忙於做音樂，今次復活節假期先帶來新歌《小出走》，她預告7月放暑假回港又有新作，並大賣關子，表示會是一個小突破。

在她暫別期間，所屬組合After Class的幾位成員開始個別發展，當中以炎明熹（Gigi）人氣最盛，紅到內地，Chantel直言有Gigi做隊友是其福氣：「After Class有Gigi呢位大姐姐，我哋好Lucky。Gigi成熟咗，尤其去內地工作後，學識好多，覺得佢長大咗！」她表示今次回港未有機會相聚，怕影響Gigi應付DSE考試的心情，但就約定After Class暑假再見。

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