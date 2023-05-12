產後瘦身不要急　坐好月才瘦身吧！

【特約報道】母親節臨近，令我回想起我的產後瘦身史。每個媽媽也是這樣的，在懷孕期間，為了讓胚胎健康發展，進食很多補品，不過，到產後就發現胖了很多，渾身長滿肉，所以說媽媽很偉大，除了賠上時間，還要賠上身形。其實產後瘦身是有秘訣的，想重拾美好身段就要參考這篇文章了。

我自己有一個女兒，當年在整個懷孕期完全不戒口，結果足足胖了 26 kg，女兒出世後「卸下」了約 3 kg，換言之，我足足多了 23 kg肥肉。當時我並不急於瘦身，認為健康最重要，應先坐好月調理身體，坐月坐了6個月，待身體漸漸復原，沒再出現手腳冰冷的現象，才正式開始瘦身。

產後瘦身的第一步，就是要選好食油。我一直認為，瘦身要食得飽、食得開心，所以我不贊成戒油、戒糖、戒澱粉，過度的低脂飲食容易讓人產生情緒憂鬱、易疲累、無法集中精神工作。在一定要有「油」的前提下，我們就要選「好油」，我推介適合拌沙律或烹調溫度低於160度的橄欖油，炒菜則使用葡萄籽油。

除了選好油，也不能缺少水果、碳水化合物及優質蛋白質。碳水化合物讓人有能量支撑整天的工作，減重時期可以吃南瓜、番薯或玄米飯，取代米飯、麵包等。而蛋白質則能建立肌肉，雞肉和魚類都是不錯的選擇。

食物就介紹完了，我另一樣要說的並不是做高強度的運動，而是每天泡澡、做瑜伽及快步走。這三項建議能鍛煉身體外，還有美容效果，因為這三項建議不會太劇烈，可避免臉部毛孔因大量排汗變大的副作用。泡澡要預備的是半瓶米酒及5湯匙粗鹽，每天輪換，水溫溫度則在攝氐40-42度之間，每泡10分鐘休息一會，然後再泡10分鐘，全部泡澡時間以30分鐘為上限。

我曾經有個客戶坐月後配合療程及飲排毒酵精和玫瑰花草本茶，輕輕鬆鬆在4個月勁減25磅，突破反彈期及平台期再減多15磅，所以說減肥瘦身並不難，就只看你有沒有恒心去減。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。