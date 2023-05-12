【IB攻略】 如何在IB 延伸論文(EE)取得高分？

IB考試的計分制度裏，有一個部分叫做延伸論文(Extended Essay)，學生要在六個領域中選擇一個主題去寫一篇大概4000字的論文，這六個領域分別是語言文學研究（Language and Literature）、語言習得（Language Acquisition）、個人和社會（Individuals and Societies）、自然科學（Sciences）、數學（Mathematics）和藝術（Arts）。

這4000字的延伸論文，審查人員會按照五個評分標準給予0-34分，一是重點和方法Focus and Method（最高 6分），二是知識和理解Knowledge and Understanding（最高 6分），三是批判性思考Critical Thinking（最高 12分），四是報告Presentation（最高 4分），最後是參與度Engagement（最高 6分）。

究竟這4000字的論文應該如何寫才能取得高分？第一，學生不能憑空寫出來，一定要有多個調查、數據佐證，多角度地展現論點出來。單凴一個數據而衍生出單一的論點並不會有助學生拿到高分。

第二，同學應該嘗試閱讀兩篇比你寫得好的擴展論文，過去的優秀擴展論文範例是一個很好的資源。尋找他們做得好的方面，看看是否可以倣效。例如，他們是否以巧妙的方式結構了他們的論文？他們的結論是否將他們在整篇論文中做出的小結論緊密地聯繫在一起？

最後，同學應該重新閱讀自己的Extended Essay至少2次，嘗試找出語法和拼寫錯誤， 並刪去多餘的文字。你能用更少的字來表達相同的意思嗎？例如，先刪去大部分的介紹，然後尋找你已經重復說過的話，並且重新查閱資料來源的標註。

論文有老師適當的引導是很重要的，有學校老師或者補習老師的指引寫起來會事半功倍。當然，事前要好好地訂立自己有興趣，較熟悉的研究主題，和老師同學們互相討論，提早着手去寫。遇到問題可以提早請教其他人，老師的反饋學生也可以及早修改。記住學生最低要拿到D級的成績才可以獲取IB證書。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣