泰星Tangmo命案判決出爐僅罰款　母：正義得到伸張

泰國女星Tangmo墮河身亡案件再有新進展，係去年2月同朋友坐快艇出遊墮河身亡嘅案件，經過當地一番審查後，法院判決亦係日前（10日）出爐，而與兩名被告上契嘅Tangmo媽更表示「正義已得到伸張」。

承認不小心導致他人死亡嘅船主Tanupat，被判入獄5年8個月及罰款12萬8千泰銖（約2萬9千萬港元）不過法官考慮到佢認罪及願意賠償嘅良好態度，將刑期減半，只需入獄2年9個月，緩刑3年，罰款6萬4千泰銖（約1萬4千港元）及社會服務令。至於承認無牌開船嘅Phaiboon亦同樣刑期減半，最終入獄2年2個月，緩刑3年，罰款5萬4千泰銖（約1萬2千港元）及社會服務令。

事實上，案發當日與Tangmo同船嘅兩名富商被告分別係Tanupat與Phaiboon，前者為船主，後者則負責開船，並係去年以金錢賠償了事後，亦與Tangmo媽上契做「家人」，引起各界熱議。而判決出爐後，同2名被告接受當地媒體採訪嘅Tangmo媽，亦係媒體面前大讚2名被告係「好孩子」，知道佢哋唔使入獄後大感安慰，並稱判決證明正義已得到伸張，亦滿意哩個結果，同金錢賠錢冇關係。而兩位被告雖然表示感到內疚，不過已得到Tnagmo媽嘅原諒，事後3人亦影咗大合照並擁抱道別。