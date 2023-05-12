應節蛋糕　花花款式以外的選擇

母親節預備飯敍、送上禮物、安排節日，是不是覺得還有點不足？壓軸再來一件蛋糕，整個過程就完滿了，蛋糕除了鮮花造型，坊間還有不少配合母親形象設計的出品，即刻為母親挑選一個搶眼又富特別造型的主題蛋糕，齊齊Sweet住食喇！

低糖健康

吃得太甜，有時都怕影響健康，agnès b. CAFÉ今年以稀有糖打造2款健康的母親節限定蛋糕，橙粉紅色心形造型的L'amour，覆盆子雪芳蛋糕餅底配番石榴慕絲、覆盆子及無花果醬，清酸醒胃。La Belle Fleur以紫色花造型出場，採用黑芝麻焦糖蛋奶凍及酥餅，配焙茶巴伐利亞奶凍及雪芳蛋糕，口感軟滑。另外，餐廳於5月推出限定的Opera歌劇院蛋糕，蛋糕表面有法國國旗的藍、白、紅色朱古力片，富有心思。全新法式甜點還有Sésame芝麻焙茶歌劇院蛋糕、Fleur士多啤梨蛋糕、Pomme青蘋果佐茉莉花茶蛋糕和Marie開心果覆盆子海綿蛋糕，子女可按母親口味選擇。（4天前預訂）

如珠如寶

母親對待子女如珠如寶，來到這個節日，不妨為她預備一串晶瑩剔透的珍珠。COVA今年推出多款母親節蛋糕，主打的For Her是杧果忌廉蛋糕，最特別是蛋糕表面打造了一條珍珠項鏈，配酒紅色的蛋糕，高貴奪目。士多啤梨白雪蛋糕Precious One以滿滿少女心的粉紅色糖皮蝴蝶結裝飾，簡約的朱古力慕絲蛋糕Diva，表面有用朱古力玫瑰和金色朱古力製作母親的側臉剪影，至於粉紅色的Endles Love以品牌經典杧果蛋糕配方製作，表面有朱古力玫瑰花、心形朱古力片和糖珍珠。客人選購任何母親節蛋糕系列，加指定價錢可換購限定版Mini Pink Cookie Tin & Tote Bag Set。（2日前預訂）

入口即溶

氣溫漸高，偶然都想來一口冰凍雪糕涼快涼快。今年Häagen-Dazs以「For My Most Precious Mum」為主題，推出2款粉色系的雪糕蛋糕，花式時尚雪糕蛋糕表面有女士們最喜歡的唇膏、手袋和禮帽作裝飾，配有4款口味雪糕，相當可愛。另一款瑰麗寶盒雪糕蛋糕以粉紫配粉紅，表面是一個綁上白色絲帶的小禮盒和立體玫瑰花，內裏是士多啤梨味雪糕，同樣搶眼。和母親一起吃，甜美又消暑。（2日前預訂）

人氣士多啤梨

酸酸甜甜的士多啤梨，向來是人氣熱賣。法國糕點品牌DALLOYAU特別推出母親節士多啤梨戚風蛋糕，雲呢拿戚風蛋糕配北海道忌廉及自家製士多啤梨果醬，蛋糕中間鋪滿新鮮士多啤梨，再加點食用金箔和粉紅小花點綴，即時貴氣十足。另外，品牌亦推出母親蕾絲朱古力禮盒，人手製作的縷空心形朱古力外殼，內裏有自選的手工朱古力，猶如一個精緻的禮物盒，一齊送雙倍驚喜。（3日前預訂）

幼滑紫薯

健康的番薯，是養生媽媽喜愛的食材，Lady M近日推出限定口味紫薯千層蛋糕，成品選用紫薯和紫番薯打造，天然淺紫色班戟皮配綿密紫薯鮮忌廉，頂層鋪上紫番薯奶酥，軟綿中又帶口感，浪漫高貴的紫色和貴氣優雅的媽媽也相當夾。（3日前預訂）