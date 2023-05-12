靈敢侶情：好員工難求

近半年，和不同朋友聊天，包括企業管理層、老闆、總廚，大家都在呻「請唔到人」，即使請到，三兩天就現奇景。

甚麼奇景？其中，就是不願做全職，這我也遇到不少。照道理，全職的福利和保障都比兼職的好，但求職者往往要求「可唔可以做兼職？」問他們沒有經濟壓力嗎？全都說沒有，原來，住和吃都是父母的，父母甚至鼓勵他們找到喜歡的工作才做落去，所以，打工只為零用，無必要困身。

其次，就是「呆」：說話呆，工作呆，上司教他們時又呆，完全是左耳入右耳出。問他們是不想做嗎？又說不是。既然不是，能不能用心一點？原來已經好落力。朋友們紛紛說：感恩我們看不到「唔落力個樣」。

再來，就是經常要請假，請着個年長的，會說：我嗰日要返教會；年輕的則說：我嗰日有嘢做。總之，工作的重要性排到最低，老闆和上司必須遷就他的自尊和私人事，完全不愁沒工作。

不過，以上對我來說已見慣不怪，始終，自己以前亦打過廿幾年工，所以盡量都想將心比心，能教就教、能遷就便遷就。但有一點，則是我覺得最難頂的，就是打工仔竟抱着做善事心態，動不動就說：「我嚟幫你㗎咋！」「我出心為你，你都唔感激！」簡直聽得我滿頭問號，不知道還以為是義工，實情我付出人工，已經比市價高30%。

大家呻完，都慨嘆寧願出去打份工，總好過現在做打雜，一天到晚幫這群發老闆夢的打工王子和公主執手尾。奈何，我們都有頭家要養，份人亦太有骨氣，實在無能力去過「找到喜歡才做」、「做兼職不想困身」、「無嘢做咪拎綜援囉」的生活。這個世界，真的是你看我好，我看你好，好多時，有苦只有自己知。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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