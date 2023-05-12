治愈主題Café　女生最Buy

薑糖蕨餅印度紅茶卷、Rose Latte：以瑪沙拉茶製作的卷蛋配同款口味的忌廉，灑點肉桂粉提香。旁邊是日式薑糖蕨餅，和紅茶卷內的薑味相當夾；加入玫瑰純露沖泡的Latte，表面再灑玫瑰花，芳香幼滑。（胡振文攝）

每日返工營營役役，淪為工作奴隸，偶然都想滋潤一下乾涸心靈。趁放假穿上喜歡的衣服，打扮一番，再找一間小Café消磨時間，也不失為減壓好方法。近日有2間治愈系的Café開業，既有富特色的裝潢，又有吸睛美味的餐點，再加上設置寵物有善區域，就更加得到一眾文青和女士們的青睞，齊齊約埋出動去打卡。

瑪沙拉茶變甜點

擁有極高幸福指數的尼泊爾，是不少港人去旅遊的口袋名單之一，最近來到熙來攘往的太子，就會發現一間滿滿異國風情、名為的Tastes and Tales Hong Kong的Café，店主Tricki是位身心靈治療師，和尼泊爾籍丈夫Kunal攜手打造的Café也以治愈和大自然作主題，希望讓客人有個空間休息，互相認識新朋友。店子以木系元素設計，門口兩旁的坐椅和桌子，配曼陀羅圖案，設計優雅舒適，有網友笑言即時感受到印度和波希米亞風情，是人氣的打卡位置，客人可帶主子在此用餐。店內選用木餐桌、餐椅和小木櫃，配上不同種類的植物，有機會還可一睹狗店長小虎的風采，顯得生機勃勃。

樓上擺放了兩夫婦製作的飾物和水晶擺設，若遇上有緣人或較空閒時，Tricki或會帶客人參觀一番。打卡後，不妨坐下好好抖一抖。新店暫時只提供甜點和特飲，尼泊爾人喜愛瑪莎拉茶，以此作靈感的設計的印度紅茶卷，配瑪莎拉茶忌廉和肉桂粉，和辛香的薑糖蕨餅拼配，散發濃厚的香料氣息。近年大熱的巴斯克芝士蛋糕有不同口味，必吃的芝麻巴斯克，以手磨芝麻製作，加點花生碎，有點似吃蛋糕版的擂沙湯圓。另一款伯爵茶口味，配以桑椹和無花果乾，淋上雜莓醬，集茶香和果香於一身。至於傳統的Tiramisu，加入香橙乾和開心果碎，即時添香添口感。

飲品同樣落足心機，除瑪沙拉茶和咖啡，還有不加糠漿，只用水果和香料等天然食材調味和沖泡的特飲。夏季限定的Purple Haze，選用當造菠蘿、青蘋果和青檸等加薑味汽水；酸酸甜甜的Tropical Passion Mix集合了熱情果、青檸和薄荷葉，2杯飲品均滲出滿滿熱帶氣息。想來點特別的，Spicy Tangy Guava杯邊蘸滿喜馬拉雅山黑鹽和辣椒粒，和粉紅番石榴檸檬汁一起喝，別具風味，至於甜美的Strawberry Love以羅勒代替薄荷，也令味蕾感受到驚喜。

夢幻小熊Café

對於可愛的動物，女士和小朋友總是無可抗拒。剛於北角開設的小熊主題的Cakebearbear，店主Iceky熱愛得意的小熊，Café設計簡約中見心思，店中一角有花花裝飾的巨型鳥籠風格座位，旁邊一幅牆配以夢幻粉藍色調和畫作，加上雲朵吊燈，很有童話風。VIP房油上粉紅色，加入捕夢網作裝飾，猶如走入夢中場景。

來到這裏，必點肯定是各式各樣的小熊甜品，除了可訂製立體的熊仔芝士蛋糕，堂食還有迷你版的睡眠熊芝士蛋糕，另外，士多啤梨睡眠熊窩夫和士多啤梨熊仔芭菲也是人氣熱賣。特飲的話，以橙汁和菠蘿汁調配的千語星晨，配蝶豆花熊仔冰，層次分明。甜美士多啤梨牛奶配同口味熊仔冰的初戀，深得女士們歡心。

除了甜食，店內也供應西日美食，分量十足的蒲燒原條鰻魚飯，相當搶眼，味道濃郁。熱賣的溫泉蛋明太子蟹肉伴冷稻庭烏冬，每條烏冬都蘸滿了明太子汁，質感滑溜。釀滿蟹肉和蟹膏的焗甲羅燒，和蟹籽拌勻後配多士吃，口感豐腴，最適合配各款特飲。