陳展鵬獲准拍親熱戲　單文柔仲問點解得咁少！

視帝陳展鵬偕太太單文柔（Phoebe）、袁偉豪與太太張寶兒、劉倩婷及老公李丞責、莊思明及男友楊明、鄭文雅、張名雅、曹敏莉等，今日（12日）出席《慧妍東保盃慈善乒乓球大賽》活動，場面熱鬧！身為前港隊乒乓球成員的展鵬參與熱身賽，問到Phoebe可懂得打乒乓球？她說：「打過幾次，個女打得好啲！」展鵬即讚太太打高爾夫球有水準，於其心目中非常完美。

忙於拍攝新劇《逆天奇案2》的他，透露劇中不乏動作戲，但除了上集拍檔林夏薇及馮盈盈外，今輯多了如方力申、高鈞賢等參與，前者更是運動員出身，一直希望與對方合作，如今終於如願。談到上輯與馮盈盈有床戲，今輯又有否該類戲份？展鵬說：「同我冇，今輯盈盈分分別同4個男仔有情感戲份。（咁你咪甩難？）可能佢冇咗同我嘅壓力，會演得放啲呢！」問到是否太太不批准他拍親熱戲？他說：「冇啦！之前一齊睇嗰場戲，仲問點解咁少。」

零拍戲經驗的Phoebe，則自嘲演技唔掂，與視帝老公相差太遠，展鵬即出招冧太太：「都唔係，我喺屋企啲戲唔掂，你畀高帽我戴啫，你喺屋企好有氣場，好多嘢都係你安排，所以屋企聽晒太太話，但如果佢想拍都冇所謂，只係拍公司戲就要鍛煉吓先，因為劇組係快狠準，真係要放藝員訓練班練習，所以太太都係好好湊女先。」