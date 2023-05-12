李毓芬慶祝38歲生日　以時尚與創意展現自我

【營業資訊】近年歌唱及演藝事業版圖趨向國際化的台灣女星李毓芬（Tia），早前推出的歌曲《再見公主》引起熱話，所發起的#EmpowerHer全球女性支援活動更獲海量支持。近日工作忙不停包括為#EmpowerHer巡演作準備的Tia，昨天（11日）38歲生日，百忙中她抽空和閨蜜們一起慶祝生日，在家舉行一個充滿愛及溫暖的生日派對。

Tia在instagram及微博公開生日派對的短片，她留言：「今天下午與閨蜜們一起在家辦了一個簡單而溫馨的house party，更用我滿滿的愛與正能量親手製作了花藝作品，迫不及待與大家分享！祝我生日快樂！」在片中見小型生日派對充滿儀式感，粉色氣球等布置充滿童話風，餐桌上放滿美食以及兩個設計精緻的生日蛋糕，身為主角的Tia，在好友們唱生日歌下，甜絲絲的緊抱着心愛的狗狗Sun Sun，並許下生日願望，共度難忘快樂的時刻。短片上載短短3小時，瀏覽量已直逼100萬！

貴為國際時尚寵兒的Tia，即使在家舉行生日派對，打扮依然一絲不苟，時刻散發貴為全球時尚偶像的魅力，她在派對中所穿的是最新春夏系列，Jersey上衣配Crepe Jersey長裙，時尚與優雅共冶一爐，所戴的Comet Silver-tone耳環，更巧妙地加添effortless chic，頭上的「Happy Birthday」的髮飾更添可愛感。向來注重健康生活包括常練舞的她，保養得宜下，體態完美，明艷照人，凍齡有道得如21歲！打扮注重細節，就連日常生活也一樣，在片中見Tia所用的餐具，包括有法國Astier de Villatte手製盤子、意大利La DoubleJ高級蛋糕座，以及英國Maison Margaux的Rosebud亞麻桌布和餐墊。

Tia生日獲多位時裝界大師親自留言送祝福，當中包括時尚總監Sean K、意大利時裝設計師Andrea Brocca，以及及世界頂級舞蹈編舞家Kiel Tutin。Andrea Brocca在16歲時成為健力士世界紀錄中最年輕的時裝設計師，美國樂壇天后Lady GaGa等名人均是其客戶；而Kiel Tutin更先後和頂級歌手或藝人合作，包括Jennifer Lopez、韓團BLACKPINK。