本日日本：邊款手信咁巴閉　竟然出埋扭蛋？

提起去日本人氣手信，東京香焦（TOKYO BANANA）一定榜上有名。最近這款經典手信更推出「TOKYO BANANA Squeeze Mascot」扭蛋系列，將以往推出的款式造成鎖匙扣，在塑膠包裝內放入觸感軟腍的「迷你香蕉」，像真度超高，並且附有相關包裝圖案的吊飾。該系列一共有7款，包括有1991年首度推出的經典款，包裝上的香蕉圖案用藍色蝴蝶結簡單點綴。第二款則是2012年為了慶祝東京晴空塔開業而推出的「晴空塔限定」豹紋款，還記得當時一推出就造成搶購熱潮。第三款是當年為情人節推出的愛心楓糖口味，粉色包裝，蛋糕上是粉色咖啡色的心心，十分浪漫。第四款則是2022年11月推出的黑貓朱古力香蕉蛋糕，全黑蛋糕上印上招財貓公仔。第五款是2017年為了慶祝上野動物園出生的小熊貓香香而推出的熊貓香蕉款式。第六款是長期熱賣的海獺咖啡牛奶口味，最後一款是羽田機場限定的小熊蜂蜜香蕉口味，如果能儲齊全套就好了！各售300日圓（約HK$17）。