容祖兒公開養生秘訣　最鍾意飲呢樣嘢！

樂壇天后容祖兒（Joey）近日為某中成藥品牌擔任星級代言人，並化身健康大使拍攝廣告，期間大方分享獨門養生秘訣，又透露全靠容媽媽一雙巧手超前部署，為她儲備健康資產，迎接人生黃金期。

她工作非常忙碌，加上早前忙於籌備《Eternity 容祖兒演唱會》，可謂忙上加忙！不過，她仍然元氣滿滿，她笑言保養秘笈相當簡單：「做運動之餘亦要配合飲食，我哋成日都話『You are what you eat』（人如其食），所以一定要食一啲對身體有益嘅產品；另外，我最鍾意飲薏米水，因為可以去水腫。」提到鼻敏感成為現代人的文明病，尤其季節交替最易發病，Joey表示全賴「私家看護」——容媽媽貼身照顧，助她時刻保持最佳狀態：「轉天氣、或者空氣污濁，我先會出現流鼻水同鼻敏感症狀，所以我嘅身體都算唔錯！全靠媽咪幫手，因為佢咁多年嚟都會燉冬蟲草同舞茸畀我食，令到我嘅身體好似儲錢咁，不知不覺間累積咗好多抵抗力。」

臨近母親節，身為孝順女的她雖然注重儀式感，但更想以行動慰勞容媽媽：「媽咪同我好似，我哋唔係過時過節就要送大禮嘅人，不過每一年我都會送花畀佢，因為我覺得冇女人唔鍾意收花，哈哈！其實唔只母親節，我希望媽咪每一日都有強健體魄，因為我依家會喺唔同嘅地方開騷，好想佢可以親眼見證，所以一定要身體健康！比起買靚衫畀佢，我更着重佢嘅健康同埋抵抗力，亦都會喺呢方面花心思。」

暌違六年，她將於7月回歸香港演藝學院舉行演唱會，談到與樂迷的「秘密約會」，Joey表現相當興奮：「好開心我嘅演出可以分成兩個不同系列，分別係紅館同埋2017年開發嘅『Secret Live』，後者同觀眾嘅距離更加近，我亦都會獻唱一啲Side track歌曲，但係反應一樣好好！所以咁多年嚟都有朋友問我會唔會舉行Part 2，我都考慮咗一段時間，覺得今年係一個幾好嘅時機，可以同我嘅歌迷進行秘密約會。」