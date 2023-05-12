全民造星V︱馮允謙認真搶學員　爆陳健安出茅招

ViuTV舉辦的《全民造星V》今日（12日）在將軍澳舉行造勢大會，今日只有68位參賽者出席，導師就3缺1，只有馮允謙（Jay Fung）、陳健安（On仔）和韋羅莎（Rosa）現身，陳蕾因為要準備拉闊音樂會，故未有出席。大螢幕播出導師早前爭奪學員的畫面，受訪時，Jay表示自己是好認真好博命搶人，直指On仔和陳蕾就出茅招搶，Rosa稱有參賽者一開聲她就按掣搶，爆陳蕾捉着她手傾偈及祈禱作騷擾而無法按掣。On仔就爆工作人員會給予提示，讓他搶人更得心應手，笑言搶人時有如MMA，十分激烈，但他不認出茅招：「冇話茅嘅，因為無講定規矩，我哋係食腦。」Jay表示認真嬲：「初時好笑，但後來就唔好笑，堅嬲！」提到爭學員這環節錄影達33小時，破了前屆紀錄。Jay表現與韋羅莎想法一致，會約出來討論㨂選心儀學員，互相信任。

提到心儀學員，Jay表示對4號Owen印象深刻，欣賞他17歲報名參賽，自彈自唱上陣，而53號樂樂一出場令他好震撼；而On仔則心儀擅跳舞的35號TSoul，望能培養出跳舞巨星，又讚99號KC全能，及13號Tiger有能力但性格內歛。