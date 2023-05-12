冼靖峰25歲生日與粉絲相聚　一提家人即哽咽

本月15號是歌手冼靖峰（Archie）25歲生日，Fans Club提前為他舉辦了第一次的生日聚會，壽星仔與Fans一起切蛋糕及唱生日歌，熱愛唱歌的Archie當然有為粉絲送上幾首自己喜愛的歌曲。Fans Club特別為他準備了3份禮物，當中最特別是櫻花樹簽到名牌，因為是紀錄他由踏上《聲夢傳奇》舞台唱《櫻花樹下》開始到現在，弓箭手一直不離不棄地支持他，令他相當驚喜和感激Fans對他的支持！

Archie更與全場Fans一起玩遊戲，以二選一和猜猜畫畫兩個遊戲來測試一下他與弓箭手之間有多互相了解，大家都玩得非常投入，氣氛相當熱鬧。之後他抽出幾位Fans上台跟他合唱他的最新單曲《Bug Fix》，台上的Fans都好落力演唱，獲得全場歡呼同掌聲，令現場氣氛更加高漲。最後當然少不了有抽獎環節，今次抽獎形式比較特別，Archie用大會預備的手機打給被抽中的Fans通知上台領獎，接到他電話的Fans都非常興奮。

一向孝順的Archie在玩「二選一」遊戲被問到會選擇「出街食飯」或「食家常便飯」時，說到自己經常因工作不能回家與家人吃飯，每次媽媽知道他回家吃飯，便會悉心準備豐盛的餸菜，所以很珍惜與家人一起吃飯的時刻，更講到有點哽咽，在場的Archie媽媽聽到後亦感動落淚。

母親節將到，Archie表示會與弟弟一起下廚，炮製母親節大餐，答謝媽媽一直以來對他們無微不至的照顧，他亦透露即將會加入劇組拍攝劇集《神耆小子》，但即使工作再忙亦會繼續出席不同Event與Fans見面，令大家非常窩心。