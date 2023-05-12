XTIE重新編曲《Skin》　格林美社交平台同步上載

新生代創作人XTIE成為香港第一位音樂人，於美國格林美獎Recording Academy（GRAMMYs）的「PRESS PLAY」系列演出歌曲《Skin》，與國際知名的防彈少年團（BTS）、SEVENTEEN、姜丹尼爾等齊名登上格林美獎的官方頻道，成績令人刮目相看。

每年五月，格林美為慶祝亞太裔傳統月，特別編制了一份原創播放列表，表揚亞太裔音樂家在音樂行業內外的成就。格林美邀請在音樂性及全球影響力上具有潛力的音樂人參與，並聚焦音樂人的原創性。

XTIE重新編曲後的《Skin》於昨日被發布，並於格林美的各個社交平台同步上載，因此對她來說意義深厚：「因為我作為亞洲女性製作人，我一直都好希望用音樂連結西方同香港嘅音樂，同時將香港音樂帶到國際舞台。今次對我嚟講意義好大，可以係一個咁大、咁有認受性嘅國際平台展示自己嘅作品，我的確需要兩日時間先消化到呢個重大消息！」

歌曲《Skin》於上年年尾發表，是XTIE送給曾經受濕疹與過瘦困擾的自己，同時希望透過歌曲激勵一些因為身材外貌而感到焦慮不安的人。重新編曲後的《Skin》是XTIE在得知歌曲獲得這個難能可貴的機會後而編制的：「呢個係我以live looping嘅形式編制，我都希望可以展現到自己除左係一個歌手，亦都係一個編曲人，令聽眾可以係唔同平台聽到唔同嘅版本。」

XTIE於2020年出道，曾為許廷鏗的《亻言》、衛蘭的《我的視角》、全民造星IV主題曲《前傳》等擔任編曲，個人作品亦於美國、韓國、台灣等地獲得不俗的成績。自小受西方和亞洲流行音樂影響，她透過自學成為音樂創作人，並於13歲開始寫歌、表演，希望透過作品鼓勵樂迷成為有自信、愛自己的人。下月初她將推出全新EP《APOLLO-23》，意指是今年2023年的阿波羅太空船，盛載着她出道至今的歌曲：「我希望透過歌曲講人與人或人與大自然之間的關係，帶大家上呢艘太空船去搵返自己。人類有時太貪心想去探索宇宙，但就從未好好了解自己或身邊最珍貴嘅人或大自然。」EP內亦有一首廣東歌《麥田看守員》，XTIE以麥田比擬大家非常珍惜、想守護的的人和事，希望大家在踏上未知的旅途時，能同時好好守住最初的理想。