【Zac玩Zac食】黑珍珠鑽級Wine Pairing

尖沙咀科學館對面的5星酒店中菜廳連續5年獲得 《黑珍珠餐廳指南》一鑽殊榮，為此行政總廚陳偉傑師傅及團隊特別推出「黑珍珠餐酒配搭套餐」，挑選各地珍貴食材如法國鴨肝、美國珍寶帶子、印尼優質燕窩、南非鮑魚及澳洲龍蝦等入饌，精心炮製六道菜菜譜，搭配選自世界各地的可口佳釀，當中包括法國香檳；法國、意大利、澳洲紅葡萄酒及日本大吟釀等，展開一場富足味蕾的尋味之旅。

先以香煎鴨肝帶子窩巴配巴黎之花法國香檳揭開序幕，選用法國鴨肝與美國珍寶帶子，大廚將鮮嫩的鴨肝炸至金黃，散發濃郁油香。肉厚緊實帶子搭配清幽的香檳，帶出食材原有的風味。接着的魚子芙蓉蛋白龍蝦球用咗生猛西澳州龍蝦搭配珍貴鱘龍魚子醬，締造豐富的味蕾享受；以金鶴大吟釀的清香，品嘗出愉悅美味。

金腿蟹肉竹笙燕窩羹選用產自印尼的優質燕窩與香氣撲鼻的上乘金華火腿互相輝映，燕窩多到好似唔使錢咁，配埋鮮甜的蟹肉，滋養豐富。蠔皇扣南非鮑魚用咗南非吉品五頭鮑魚結合爽甜幼嫩的菠菜苗，再小酌一口法國卓龍夢特酒莊副牌紅葡萄酒，帶來曼妙回甘的口感。雪花煎釀銀鱈魚驚喜在鱈魚釀上鮮蝦膠，兩種質感雙倍鮮味。單尾的炸醬肉燥撈稻庭麵看似簡單，但大廚自家調製微辣惹味的炸醬肉燥，為爽口煙靭的稻庭麵條着色，絕對有驚喜。

Profile：Zacky Sun

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