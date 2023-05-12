法言人︱馬國明林夏薇婚照率先睇　 趙璧渝靠「跪」入屋　

無綫熱播劇《法言人》今晚（12日）大結局，婚照搶先睇！今晚劇情雖然繼續峰迴路轉，但劇組發布了「結局婚照」搶先睇，「金師爺」馬國明與「佑家」林夏薇、「大雄」張頴康與「Hazel」蔣祖曼、「Will」黃嘉樂與「Coco」趙璧渝三對有情人終成眷屬，更齊齊舉行「單車婚禮」向「友情歲月」致敬，似乎意味金師爺脫罪成功。

首組CP馬明與薇薇相當甜蜜，攬到實一實影婚照，期間更是鼻尖碰鼻尖，甜蜜滿瀉。之前為飾演「走佬新娘」兩度披婚紗的薇薇，計埋結局已是第3度在《法》劇以婚紗露面，薇薇笑言：「今次真係算着得最多婚紗嘅一次，雖然今次影婚紗相唔使係咁跑，不過都有難度，因為要坐喺架單車度，就住啲姿勢嚟影相會抽筋。」談到與馬明的「金田CP」大受歡迎，薇薇坦言有意外驚喜：「見到觀眾正能量留言好鼓舞，都希望有機會再同佢合作。」

本為人妻的蔣祖曼，原來現實生活中從來沒有着過婚紗，也沒有拍過婚照，今次是為劇集第3度披嫁衣，並透露今次拍婚照過程「臨急臨忙」：「首先冇乜時間試造型，第二係嗰日好多相都得我自己一個，因為阿康（張頴康）嗰日有嘢做，我哋拿拿臨影完合照放佢走先。」她又笑言自己是「硬照殺手」：「如果場結婚戲係郁住嚟做，我係Ok，但一影相我就會怕醜同尷尬。」

至於趙璧渝則說很感激總監製劉家豪及監製陳志江給予機會，讓她有多個珍貴的第一次：「包括第一次上海報、第一次喺劇集片頭同片尾曲有鏡頭、第一次擁有咁完整嘅角色，第一次正式影有另一半嘅婚紗相，無論戴頭紗同戒指都係第一次。」談到角色「Coco」引發回響，她說：「好多親友甚至街坊都會叫我『Coco』，話我跪地嗰場好正好型，我真係好開心。第一次感覺到一個成功嘅角色會係點，當然背後係有好多幕後付出嘅努力去成就件事，我覺得自己好好彩。」