溫拿5虎野外夾Band　推出新歌證情不變

成軍50年的溫拿樂隊推出全新單曲《由始至今》，代表縱使成員間有散有聚，但由始至今兄弟情不變，並合力創造出溫拿時空，與樂迷一起走過不同歲月。歌曲由譚詠麟及鍾鎮濤共同作曲，譚詠麟更肩負填詞一職，最後兩段副歌的歌詞，巧妙地加入溫拿不同經典作品的歌名如《溫拿狂想曲》、《Sha La La La》、《追趕跑跳碰》、《千載不變》等。歌曲尾奏部分加入色士風演繹經典金曲《友誼萬歲》的旋律，彭健新說：「最尾段色士風攞命呀！」

MV在新界的一個營地拍攝，製作團隊準備樂器及音響系統，讓五位成員在野外夾Band過足癮：「以前圍住個營火，攞支木結他唱下就有，露營夾band真係第一次呀！」拍攝現場笑聲不斷，成員之一的葉智強，被陳友提起以前的花名「豬頭強」，現在變成「白頭強」，譚詠麟笑說：「佢個底係黑嘅，個面係漂嘅，幾有型呀！」葉智強則說：「唔知係咪掛住香港，掛到頭都白埋。」

之前因疫情關係影響溫拿五虎的工作進度，但他們趁機創作多首歌曲，而《由始至今》是有次譚詠麟到鍾鎮濤家中作客，提到要籌備新歌時，一個拿起結他，一個哼唱旋律，再將溫拿的點滴寫入歌詞，鍾鎮濤說：「本身有諗過搵人寫歌詞，但係寫溫拿冇人夠我哋熟！」彭健新笑說：「佢哋好好人呀！話『你放心，點都留番句你唱嘅』，真係得一句！哈哈！」他更即場唱了兩句，譚詠麟說：「依家又唱到喎。」彭健新再回：「我歌星嚟㗎嘛！」在旁的陳友再加一句：「我哋要上《中年好聲音》呀！哈哈！」鍾鎮濤說：「編曲方面經歷咗好多波折，健仔話冇結他solo唔制喎，咪加多段俾佢啦，特別送俾彭健新嘅！」

溫拿五虎出名玩得又有活力，陳友說：「我哋唔係好大啫，都係啱啱『登七』之嘛。人生七十唔係好多，但我哋仲可以仲壯壯健健，種感受真係好正能量㗎！今日唔知聽日事，有得唱就唱，開心就開心囉，一路踩落去，踩多30年夠唔夠呀？哈哈！啲年輕人成日問我點樣可以玩band成功，秘訣就係要溝通，有啲嘢傾下傾下就掂㗎喇！」譚詠麟則說：「有人話過我哋好似一幅畫，有高有矮，有肥有瘦，係一個緣分嚟，可以將呢份友誼細水長流帶出嚟，可以融洽相處咁多年要好好珍惜。」