夜店尋樂　狂歡慰需索

放工後要減壓，落夜店玩樂係唔錯嘅選擇，只係同樣去夜店玩，發生喺四仔作品中卻變成瘋狂曳曳嘅性地，究竟可以玩到幾瘋狂，咁就要睇吓呢兩部以夜場為主題嘅作品喇！

女神駕到

男士去夜店狂歡，更係唔少得索女，若然仲係脫界女神，係咪仲更加吸引？由DORCEL出品嘅《Stars #10》，故事講喺洛杉磯一間的士高內，一班初次嚟玩嘅男士見到眾多高質索女，已經興奮到癲，點知一班言行豪放、舉止狂妄嘅脫界女神嚟到，更係嗒晒糖，跟住佢哋好快就溝到上手，急不及待就地開戰。雖然劇情老土，但激烈嘅肉體交鋒場面，值得一睇再睇。

情慾Last Call

每當聽到夜店店員同你講Last Call，就知歡樂嘅時光就嚟玩完，只係發生喺呢套由Sweet Sinner推出嘅《Last Call》時，卻係上演正題嘅開始。女主角Slimthick Vic因為失戀而去酒吧買醉，遇到口才了得嘅酒保，心結得以解開，仲飲到Last Call都唔肯走，原來佢想等酒吧閂門後，跟酒保瘋狂曳曳，因為有高潮就唔使再為失戀而難過啦！

碟評

如果鍾意高質脫星，《Stars #10》絕對唔會令你失望。若然想睇高質拍攝，又有令人興奮嘅劇情，同埋火辣辣肢體交鋒，《Last Call》卻係最佳嘅選擇。