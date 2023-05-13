【是日通勝】

農曆三月廿四

癸卯年 丁巳月 辛未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：凌晨1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、置產、掃舍

忌：出行、移徙、行喪

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、16、38

幸運顏色：白、金

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：感情出現暗湧，有心事不講清楚易產生誤會。

金牛座：各方面運勢都不錯，感情生活更是如魚得水。

雙子座：忍讓要有個限度，要讓另一半明白你的底線。

巨蟹座：心態決定一切，保持樂觀，運勢將止跌回升。

獅子座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

處女座：財運上升，有閒錢應多做好事，利人利己。

天秤座：工作表現不似預期，只能怪自己不夠用心。

天蠍座：對伴侶要包容，得勢不饒人會令對方難堪。

人馬座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

山羊座：毋須在意別人的評價，也不應跟人作比較。

水瓶座：對伴侶要求別太苛刻，應多點體諒和包容。

雙魚座：運勢墊底絕非世界末日，對自己要有信心。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）兔 貴人撐

（跌）牛 事業差

鼠：運勢動盪，謀事多阻滯，心情陷低谷。

牛：是日沖煞，工作進展不順，內心不爽。

虎：單身者加把勁，易跟心儀對象修成正果。

兔：貴人運超強，有利傾生意，成事機會高。

龍：工作陷困境，讓你束手無策，壓力大增。

蛇：意外頻生，保持冷靜會有不一樣結果。

馬：好運降臨，一分耕耘可換來三分收穫。

羊：事業運不錯，求職者會收到不錯的回音。

猴：已婚者要克制，勿為雞毛蒜皮之事鬥氣。

雞：精力旺盛，做事有效率，易交出佳績。

狗：謀事要小心，一不留神就會發生意外。

豬：貴人助力強，有機會在事業上大展拳腳。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

Top 3願意為愛放棄一切的星座男

天蠍座：

Let's go是天蠍座一生要學習的，愈會放下，就可以得到愈多，雖然他是一個很沒有安全感的星座，但在愛情世界裏，真的可以付出很多，愛人要他做甚麼，他都願意，除非他最愛的不是你。願意為愛放棄一切，天蠍男做得到，因為擁有你甚至控制你，比擁有全世界更重要，或者只因你倆要再續前世姻緣，才有今生的相遇。

雙魚座：

最不懂得計算的星座，對很多事情都沒有太多前因後果及邏輯，只有感覺或想像力，所以為了愛情，可以去到好盡，要放棄一切，絕對有可能發生。不會去分析結果將會是怎樣，但就知道如果人生沒有了愛情，是很空虛寂寞，當情感沒有寄託時，彷彿人生也沒有甚麼目標，不如豁出去，為愛情上演轟轟烈烈的一幕，不就是更浪漫？

獅子座：

愛情對於獅子男來說頗重要，因為人生就是要開心嘛！愛情是獅子座不可缺少的部分，而且喜歡被人讚美及欣賞，又怎可以身邊沒有一個喜歡自己的小粉絲？以自我為中心，錢、事業、成就未必是人生第一位，要得到愛情但要放棄一切，獅子男可以好灑脫的為你而去做，反正「型」就是一剎那的，做了才去想後果，日後回想曾有過這樣浪漫的愛情故事，都是值得的。