東方日報C1：周杰倫個唱亂象升級　Fans場外被搶飛

亞洲天王周杰倫的香港戶外大型演唱會進行得如火如荼，由於一票難求，先後有黃牛炒飛及假飛出現，前晚在表演場地外更發生劫案，有歌迷當街遭賊仔「搶飛」，痛失兩張矜貴門票！至於捧場嘉賓G.E.M.當眾自爆曾向周杰倫唱片公司獻歌自薦，可惜石沉大海。

歌迷引頸以待，終於等到周杰倫（周董）來港在中環海濱活動空間舉行演唱會，7場門票被搶購一空，不單有黃牛黨炒飛，網上更有假飛出現！至今已完成5場演出，晚晚場外都擠滿「聽免費騷」的歌迷，不少人租遊艇開P在海上「偷聽」，甚至有狂迷嘗試爬欄入內，險象環生，前晚更發生「搶飛」劫案！

當晚9時許，一名男子報稱前往睇周杰倫演唱會途中，在添華道被人劫去兩張演唱會門票，執法部門經初步調查後將案件列作「搶劫」，暫時無人被捕。對此，演唱會主辦方發言人表示，透過報道才知道有這樣瘋狂的搶劫事件，由於當事人並無與大會聯絡尋求協助，大會不了解真實情況，交由有關方面作適當處理。

促影相記錄座號

大會再三提醒入場觀眾保障自己，最好拍低門票以記錄座號，萬一遺失或發生意外亦可聯絡大會尋求協助，否則失去門票也愛莫能助：「千萬唔好以身試法，因為演出場地外，每日都有好多不法之徒，不停向路人兜售黃牛門票，呢啲票係咪有效無從得知，唔少人向觀眾即場反收購門票，如果有人向呢啲不法之徒展示門票，非常容易受騙或被搶走。」並叮囑觀眾小心財物。

連日來不少歌手、藝人前往睇騷朝聖，前晚就有鄧紫棋（G.E.M.），周董當眾跟她打招呼問好，表示知道她唱過其歌曲《龍捲風》，又問：「你是不是小時候已聽我的歌？」G.E.M.開心笑說：「對呀！」其後自爆小時候曾將周董的《黑色毛衣》改編歌詞，再寄到其唱片公司，但唱片公司沒有回覆，逗得全場大笑。

周董隨即高唱這歌，台下的G.E.M.興奮地拿着咪一齊唱，事後她網晒片段，寫道：「等了17年終於有機會告訴本尊，我小時候為他的《黑色毛衣》改編過歌詞，但我記錯了時間，我那時候其實是14歲。」但由於坐得遠，她的耳機收不到信號：「唱得超級延時，但我還是很開心。」又幽默表示早知「先化個妝」，網民大讚她唱得好，素顏同樣靚女。

歌手吳業坤與太太濱口愛子坐正G.E.M.後面，事後上載夫妻合照，寫道：「我全場跟住唱，雖然佢聽唔明，我都好想合唱！」又羨慕G.E.M.能跟周董合唱。

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