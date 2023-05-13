Patrick Sir首次一家三口上陣拍攝　齊齊去旅行

藝人林溥來(Patrick Sir)為無綫節目《同屋企人去旅行》任嘉賓，首次一家三口上陣拍攝，笑指與太太關宛珊自12年拍攝公司旅遊節目結緣後，再次拍攝同類節目，加上帶同二人愛情結晶品Preemo，可謂別具意義。

Patrick笑指雖然廣州行程緊湊，但攝製隊安排周到，感覺如自己去旅行般，更說:「畀個仔短時間睇好多嘢，好多親子活動，有餵小動物同滑雪，亦都係佢第一次接觸雪，因為我哋有去咗室內滑雪場，嗰度非常之大，啲雪嘅效果真係好似去咗真雪地咁，BB仔好開心。佢開頭好驚，但係玩玩下就覺得好有趣，無諗過佢咁細個就可以接觸到雪，因為我哋原本打算帶佢去落雪嘅地方，起碼都好多年後等佢大個啲，估唔到今次旅程突然間就有咁嘅體驗。」更指Preemo適應力高，對住鏡頭當透明，表現自然。

談到拍攝難忘事，Patrick表示拍攝期間有一日天氣差，下著滂沱大雨，加上行雷閃電，無辦法如常拍攝，直至等到雨勢減弱，大隊才能移師室外拍少許散Shot:「全程我都要抱住BB，佢30幾磅重，加上落雨，抱到我成身汗兼好攰，但都開心嘅，返到嚟香港，佢都好記得嗰日嘅情境，成日同我講話喺內地旅行有一日好大雨，行雷閃電，成日都提住，知道原來佢對嗰幕都好深刻。」