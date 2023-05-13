陳柏宇師妹區子琳帶同愛貓參與MV拍攝

歌手陳柏宇、林奕匡的師妹區子琳（Paula）的新歌《上載中》MV帶同愛貓Ballu參與拍攝，身為貓奴的Paula對Ballu的表現讚不絕口：「可以一齊拍MV好開心，佢好乖又冇扭計，又唔係好驚青，因為佢平時都鍾意出街，好鍾意黐人，呢個係我今次拍MV一定要記錄低最開心事件之一！」

Paula更首次在MV中一展舞技，她笑言是大挑戰：「細個學過10年中國舞，大學都學過少少Pop Dance，最近就學Pole Dance，但每樣嘢都好唔同，特別係韓式Pop Dance有獨特風格，我拍MV時都怕自己跳唔到嗰種感覺，好彩有排舞師輝輝用心教我，今次舞步有個特點，就係瘋狂有P字手勢出現，P就梗係我個名Paula喇！」

新歌她有份參與旋律創作，她有寫社交媒體的習慣，道出心聲，她說：「今次製作呢首歌，想寫關於社交網做主題，講我平時喺社交媒體嘅Post雖然多姿多彩，但係咪我呢？定係我想表現出嚟嘅自己，塑造一個形象畀大家睇？相信大家有陣時都會好似我咁好掙扎，究竟post咩內容好？但無論乜嘢內容都好，都係我選擇做嘅我。」