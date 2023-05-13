瘋傳被控制人生　洪欣張丹峰同聲否認離婚

藝人洪欣月初宣布與老公張丹峰結束14年婚姻，更有指洪欣已經帶埋個仔張鎬濂去改姓氏。點知今日（13日）二人一同發出「致歉信」，親自否認離婚。洪欣先發文，指二人因家務矛盾，而引發情緒化言論，自責不負責任，所以依家要向大眾致歉：「我們夫妻之間的矛盾，從來不是像網絡上一直流傳的我老公『出軌經紀人畢瀅』，我們之間的矛盾都與畢瀅無關」，且「願意努力學習如何經營婚姻，如何處理夫妻之間生活瑣事的摩擦」等，其後張丹峰轉發洪欣發文及留言：「真的深感歉意，希望能得到大家的諒解！」

二人關係峰迴路轉，自2018年張丹峰爆出同經理人畢瀅過從甚密嘅「出軌風波」，及後畢瀅辭職走人，到月初洪欣突然宣布離婚：「我和張丹峰不再是夫妻關係」震驚網友！當日洪欣更被發現一共發足3次離婚宣言，又自爆：「某人一直刪我微博」令讓外界懷疑有人「做手腳」。今次致歉信公開不足3小時，已被網友指格式奇怪，又強調畢瀅未有介入夫妻關係，加上洪欣再次留言：「這個世界上如果有多一點包容心和善良的心，你說多麼美好。」似有弦外之音，不乏網友擔心洪欣被控制人生：「根據之前說的有人刪她微博 合理懷疑這個是三發的」、「你有甚麼把柄在你老公那裏嗎」、「難不成真的被控制了」令事件發展更趨心寒！