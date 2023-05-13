佟麗婭晒狗被讚　李小璐反被鬧虐待愛犬

「都話狗狗係人類最好嘅朋友」！日前內地男神、女神齊po狗相，令社交網充滿愛的泡泡。首先帶狗出場嘅就係「新疆四美」之一嘅佟麗婭，嗰日佢帶同佢隻巨型貴婦狗行街街，佢睇完書後，就拖愛犬喺長街的一角嘅樓梯同愛犬影靚相，佢嗰隻貴婦狗大大隻，同坐喺樓梯嘅主人身形差唔多，不過狗很巨，但好溫柔，乖乖咁坐喺佟麗婭身邊，顏值之高同女神有得揮，果然物似主人形。

而身材嬌小嘅人氣小花趙露思就上載咗同斑點狗嘅合照，雖然佢自己養嗰隻係臘腸狗，呢隻斑點狗明顯唔係佢「私人狗」，但愛狗之人大部分都係愛屋及烏嘅，所以就算呢隻唔係佢嘅真正「主子」，但斑點狗咁有靈性識挨埋佢度，趙露思有得抽下水，當然笑得甜。

至於吳磊堂堂男子漢，直頭當佢隻狗狗愛人般看待，嗰日佢仲專登着咗件白色衞衣，襯埋愛犬一身白毛，兼且擺埋同狗狗一樣表情，十足影情侶寫真咁，唔知佢啲緋聞女友趙露思、向涵之睇到呢輯「蜜照」，會唔會呷「狗小三」醋呢？

不過正所謂同人唔同「狗」，金馬影后李小璐都係甫咗放狗片，不過就被網民鬧到七彩，皆因片中見佢囡囡雲馨坐喺滑柀上度，再當狗狗係雪撬犬拖住佢行，雖然雲馨只得10歲身重有限，不過其中一個鏡頭見隻狗拖到反眼，似乎好辛苦咁，啲網民就鬧李小璐咁同個女玩，簡直係反面教材，仲質疑有虐狗成分。