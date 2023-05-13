限定醇酒配對　提升生活品味

每一瓶酒都有自家風格，幼滑氣泡、獨特氣息，又或醇厚渾圓的酒體，無一不令人迷醉，適合的佳釀配上對的菜式，能提升整個品味旅程，近日有餐廳推出不同主題的醇酒配對菜單，各式各樣的靚酒配上高質美食，不期然令人沉醉，在品嘗過程中大家也可和品酒師交流，提升品味長知識。

威士忌配創意菜

近幾年港人對威士忌認識加深，蘇格蘭多間著名酒廠，大多過百年歷史，Highland Park為記念酒廠成立225周年，推出全球限量的54年單一麥芽威士忌，為紀念如此重要的時刻，品牌和跑馬地高級中菜館壹玖捌叁合作，以主題「不思議對比」作設計靈感，在5月逢星期五、六及日供應9道菜聯乘菜單，菜式有選用陳18年至40年威士忌入饌，也會作醇酒配搭品嘗，包括北道帶子他他配香橙帶子汁‧威士忌焦牛油、炙燒滷水鵝肝配威士忌鮮花椒汁‧滷水豆腐、自家製水牛奶雪糕配香脆魚骨粉‧威士忌糖漿和炙燒威士忌花膠配鮑魚汁等，為客人帶耳目一新的感覺。

醇厚中國白酒

中國釀酒歷史源遠流長，中式白酒更是宴請重要客人的主角，香港瑰麗酒店高級中菜廳彤福軒近日推出中國白酒搭配嘗味餐單，當中會選用不同品牌的茅台及茅台雞尾酒，配搭化皮乳豬件、椒鹽富貴瀨尿蝦、芋茸香酥鴨、蒜蓉陳村粉蒸星斑球、欖豉炒龍蝦球、甜麵醬黑豚肉炒花生芽及松茸燒和牛臉肉等菜式，讓大家感受中式白酒之味。

佳醇混搭

前菜、主菜、主食和甜品，各有個性和風味，要揀選適合的酒類配搭，可以話不拘一格。香港喜來登酒店天寶閣中菜廳由即日至6月30日推出6道菜黑珍珠餐酒配搭套餐，就以高質食材配搭葡萄酒和清酒。香煎鴨肝帶子窩巴配法國高級香檳，帶出法國鴨肝和美國珍寶帶子的原有風味。香滑的魚子芙蓉蛋白龍蝦球配以清香的日本大吟釀，令鮮味提升。蠔皇扣南非吉品五頭鮑魚配法國紅酒，餘韻回甘。油香十足的雪花煎釀銀鱈魚配意大利紅酒，肉嫩鮮味。至於炸醬肉燥撈稻庭麵配澳洲紅酒，剛好中和肉燥的膩。於酒店網上商店訂購可獲85折優惠，以及免費獲贈精選高級茗茶乙杯。

香辣菜配葡萄酒

香港人對開胃的香辣菜式情有獨鍾，其實辣菜除了配啤酒，還有很多選擇。澐 · NUVA由即日至6月30日推出香辣盛宴套餐，再按菜式味道配搭葡萄酒，開胃頭盤有香辣海蜇伴白木耳、青花椒蟶子皇及脆炸蝦多士，配清爽的香檳，即時打開味蕾。富辣度的高粱火燄大蝦，和有花香、荔枝和蜜糖氣息的法國白酒拼配，可凸出大虎蝦的鮮甜。來一口甘蔗茅根雪葩清清味蕾後，品嘗辣度適中的大千腰果爆牛肩肉，配酸度較高的法國紅酒，當中的紅莓和士多啤梨氣息，能減低辣勁和油膩感。其他還有沙鍋蒜片羅馬生菜和煎封龍躉薑葱撈麵，最後喝一口冰涼杷子桃膠桂圓茶，舒辣解燥。

雞尾酒配芝士

去酒吧品嘗美酒或雞尾酒，大部分只得花生或薯片等小食，在這個5月，香港君悅酒店香檳吧推出雞尾酒美食套餐，酒吧特別以自家製榅桲利口酒加香檳製作全新香檳雞尾酒「French May」，喝酒時配以烤金文拔芝士，雞尾酒的清爽提升了芝士的氣息。

國際美食配威士忌

威士忌除了配小食和中菜，其實和多個國家的美食也很夾。由即日至6月30日，Mortlach 和飲食集團ZS Hospitality Group旗下3間餐廳合作推出威士忌聯乘菜單。現代韓國食府Hansik Goo會以由淡到濃的韓國菜配威士忌，如雪蟹肉配大白菜與大醬鮮蟹湯配陳16年威士忌，蟹肉更鮮甜，凸出酒體甜蜜辛香和酒韻。主菜香烤韓牛配鰻魚及韓式拌飯，和陳20年威士忌配得恰到好處。想吃中菜的話，營致會館的特選配對菜單可能合你心水，XO醬紅葉螺片黑豚肉叉燒的焦香可帶出陳12年威士忌的拖肥焦糖香，金腿紅燒官燕伴松葉鮮蟹肉配醇厚的陳16年威士忌，令人回味。主菜的金蒜頭抽生煎鹿兒島A4和牛粒配飽滿的陳20威士忌，剛好平衡。至於意大利小酒館Testina則設計了2道菜作配搭，包括有雞肝凍糕配陳16年威士忌，以及炭烤牛骨髓配陳12年威士忌，客人可以慢慢揀。