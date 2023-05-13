Switch新作上市　5月玩餐飽！

雖然任天堂Switch推出市場已經6年，主機銷售開始放緩，但遊戲陣容卻愈來愈勁，最近又有幾款好玩作品值得留意！

FF複刻移植

SQUARE ENIX早前宣布把FINAL FANTASY像素複刻版系列頭6部作品，全部移植至Switch平台。每部作品都建基於原始版本製作，重塑2D畫面與音質，追加怪物圖鑑、音樂播放器和圖片畫廊等精彩內容，並新增接近原版的像素字體和切換BGM功能。此外，還加入遭遇敵人ON/OFF與調整獲得經驗值等加速功能，讓玩家享受多樣的遊玩方式。

名作首度登陸

令人不寒而慄的《黑相集》系列作品第一季已於日前暫告一個段落，而為整個系列揭開序幕的故事最近於Switch登場，也是系列首度於這平台推出。在《黑相集：棉蘭號》中，5位好友於假日一同展開潛水之旅，卻遭遇到一場暴風雨，情況很快地變得詭譎嚇人。玩家將可以探索這艘被詛咒的船，體驗延伸的可遊玩章節「淹沒」以及管理員版本遊玩模式。

職棒像真開賽

《MLB The Show 23》讓玩家以喜愛的球員開始比賽，廣播、環境、體育館、制服與設備等細節都幾可弄真。另外本作是有史以來第一次與WORLD BASEBALL CLASSIC攜手合作，打造由2023年世界棒球經典賽的國家級球星及Flashbacks組成的夢幻球隊，並可利用各個參賽國的官方制服來自訂屬於自己的 Diamond Dynasty！