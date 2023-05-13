期間限定「好西」之選

自從某位歌手在社交平台打錯字開始，每當大家相約食餐好，或食豪一點都會說成「食好西」，今次介紹的兩間餐廳本身供應的是西餐，而且用料高質，炮製出優質又性價比高的西餐，可以說是名副其實的「好西」！

美式海鮮加牛扒

喜歡分量十足的美式佳餚或鋸扒的不少美國菜餐廳相當熟悉，其中一間位於尖沙咀五星酒店內的經典美式扒房 Morton’s The Steakhouse更是不少情侶過時過節必選餐廳，事關餐廳擁有超靚的維港夜景，華燈璀璨，相當浪漫。餐廳最近就帶來期間限定的「Steak & Seafood牛扒海鮮套餐」，集多款海陸頂級食材，包括招牌珍寶蝦咯嗲、凱撒沙律和香濃龍蝦湯、肉嫰多汁的6安士重免翁牛柳、自由配搭人氣大熱的珍寶蟹餅、肉質彈牙的深海龍蝦尾或鮮甜爽口的煙肉焗帶子，仲有吸引不少粉絲的芝士松露炸薯條、薯蓉、珍寶蘆筍或忌廉粟米配菜。甜品則有人氣的莫爾頓經典焗暖心朱古力餅、入口即化的焦糖布丁或傳統美式甜品青檸批之選，分量十足之餘仲非常鮮味，絕對可以畫上完美句號。

意式清新好滋味

想食清新一點的，也有意式好選擇。手工薄餅專門店PizzaExpress就與Ferrarini及Peroni Nastro Azzurro合作，以正宗意大利優質的羊奶芝士、啤酒、0.0%無酒精啤酒及雞尾酒等，研製調配出全新的清新「意享森夏菜單」，於即日至7月3日期間帶來期間限定的菜式，包括雙重蝦肉意大利青瓜薄餅、西西里烤燉茄子、香烤芝士椰菜花、Mrs. Peroni 0.0% 無酒精雞尾酒等，當中薄餅及小食除了可以單點外，更可以搭配Peroni Nastro Azzurro啤酒或Peroni 0.0% 無酒精啤酒成套餐，而堂食惠顧薄餅套餐，更可免費獲贈Peroni限量版啤酒杯1隻（數量有限，送完即止）。新口味美食中必試雙重蝦肉意大利青瓜薄餅，用上帶鹹香味道的Pecorino意大利羊奶芝士，配以雙份蝦肉及意大利青瓜，加上馬蘇里拉芝士及白汁製作薄餅，味道清新可口又質感爽脆，好有意式夏日風情！