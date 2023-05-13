胡杏兒爆老公浪漫求婚細節　已育三子直認奶奶鍾意女

四年抱三的胡杏兒慶祝第5個母親節，日前她接受港台DJ車淑梅訪問時，表示全家人齊吃飯慶祝已很心滿意足，並稱之前收到大兒子送的第1份小手工禮物，會好好留為紀念。談夫妻感情及3個孩子誕生的經歷，她表示：「呢個唔係我追求嘅人生，但奇妙咁走到呢度好感

恩。」

她覺得藝人拍拖易，但搵伴難：「因為另一半要好了解自己嘅工作，要承受公眾輿論。有啲人會害怕，幸好我搵到個膽大嘅老公，多謝佢夠膽娶我。我鍾意佢坦白，當年佢41歲，我35，怇講我知想搵終身伴侶。佢唔係花言巧語嘅人，覺得佢好有誠意。佢冇老婆，我又冇老公，一切正常發展。」

杏兒老公李乘德認識她3個月就向她求婚，她透露：「當時佢約我放工後吃飯，因我眼睛好攰，除咗隱形眼鏡並戴咗有框眼鏡，佢就問我一個好怪嘅問題：『你戴呢副眼鏡睇到嘢嘛？』我就諗係呢個係咩問題，梗係睇到啦。返到佢至屋企，就畀我睇個小型玩具幻燈片機，裏面係我哋啲相。最後一張係一粒鑽石，跟住佢就拎住帆布袋仔出嚟，入面啲白米藏咗鑽石戒指！當時我冇化妝，諗唔到佢當刻跪地向我求婚，問我可唔可以做佢『煮飯婆』，我第一時間答應咗。」

杏兒婚後繼續工作，也很快便懷孕了，她說：「諗唔到（拍攝劇集）《那年花開月正圓 》嘅機會嚟咗，簽約同時又答應咗老公生BB嘅提議，點知咁好彩一試就成功，我要去無錫拍劇，（當時）懷孕1、2個月左右，現場只有導演一人知道，我都小心翼翼。到最後一場，我要 和孫儷打架，還要瞓喺地上自殺，我惟有告訴佢我有咗BB，佢開心又驚喜。我都同BB 講：『 媽媽只是拍戲，全部係假的，總之你要乖乖，不好出嚟！媽媽會保護你。』佢真係很乖，一 直都好好。」

短短幾年間誕下3個孩子，杏兒每次生產也有不同的故事：「大仔7磅7，我佬住佢時好乖，謝絕薯片和朱古力，決定自然分娩。嗰田早上『卜』一聲穿咗羊水，入醫院完全冇痛嘅感覺，幾個小時後感到劇痛，係睇到老公就想打佢嗰種痛。我抓住自己啲頭髮，手指捏着他嘅手臂，痛咗4個鐘，我用力推了50分鐘，最後為咗唔畀BB焗到意志力。他終於出嚟，嗰一刻好開心！」

到第2胎選擇無痛分娩。她笑說這次喜歡吃薯片及朱古力，體重增多40多磅。第3胎出生時重達8磅4：「懷孕時我鍾意食雪糕、澱粉質、牛肉，瘋狂咁食。BB 太大隻，生產時有啲難，我要求站喺度生，因為咁會舒服啲，最終我用力推咗1個小時，好幸運，奶奶個妹妹係陪月員，姨婆幫咗我哋好多，奶非常好，佢喺英國生活都返嚟抱孫。問可會再追囡囡？她說：「奶奶同老公都鍾意女，但我唔敢講，我年紀大，要睇情況。」