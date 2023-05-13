爆被狗義工爆粗嘲笑　Alton暗示團體冇道歉

人氣男團MIRROR成員Alton（王智德），最近被爆出去年主持ViuTV綜藝節目《勁騎26》時，被流浪動物提供善終服務嘅兩名義工爆粗嘲笑，指Alton處理流浪動物屍體時「騰雞」，又故意為難Alton等，即被網友群起聲討，及後有指該兩名義工已私下向Alton對歉。點知事件仲未完，Alton昨晚（12日）喺個人頻道直播打機時，表示收到好多訊息，當中部分分唔清係關心定係滋擾，好多人將焦點放喺佢身上，希望外界將焦點放番喺事件本身：「咁我點解有少少覺得唔講會唔舒服，係因為我好支持呢件事，我覺得大家對動物有一個關注，呢件事好有意義，所以佢係值得有發展，值得多人關注。但我會驚如果真係有呢一啲事端發生咗，我相信係一定一定會有影響到一啲人，可能大家覺得風頭火勢，少討論為妙，少參與為妙，我相信一定有人會咁諗，但係唔好囉，唔好因為呢啲因為網絡而產生嘅事端，而減低咗大家對件本身好有意義嘅事情嘅熱情同關注。我驚唔講係變咗間接投射咗第二種訊息出嚟，我唔想人誤會啫，唔好抹殺咗一件好事嘅發展。」Alton續稱有收到當事人訊息，對方解釋咗成件事嘅時間點，由於詳情同已公開嘅資訊一樣，所以唔再另作回應，又呼籲粉絲集氣節目能開拍第二季。

至於負責人自稱私下已向Alton道歉，Alton在直播上雖然只輕輕帶過，但今日（13日）在社交網站再留言：「我係話，的確係有人解釋番『時間點』嘅，但至於私下有冇道歉，點為之道歉，見仁見智。唔討論。」