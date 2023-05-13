周湯豪宣布重大喜訊 　巡唱殺入香港九展

有「全能天王」之稱的台灣歌手周湯豪（NICKTHEREAL）今年6月將在高雄巨蛋開個唱《周湯豪REALIVE》，並已如火如荼的練舞與健身，昨晚（12日）他突然在社交平台發文：「下一站高雄，明天公布新一站。」，令樂迷紛紛期待好消息，跪求在台中、馬來西亞、悉尼、吉隆坡、新加坡、紐約等地開唱。今日（13日）周湯豪宣布世界巡唱香港站，將於6月底於九龍灣國際展覽中心舉辦，首次在香港開個唱的他說：「我一直以來都非常喜歡香港，一年也會去個2、3次，終於要去香港辦個唱了。」率先公布香港站場次，與媽媽感情超好的他，說這是最好的母親節禮物，並表示看到各地粉絲的許願邀約，也盼未來《REALIVE》世界巡演觸角更廣，可以帶媽媽征服五大洲。

周湯豪今年3月受邀到香港為《PUNCHLive 2023》演出，一連演唱《I GO》及《All Good》等歌，熱爆舞台，大批香港粉絲直呼：「看不過癮！」期待被譽為「一輩子一定要朝聖」的《REALIVE》演唱會，經過多方努力，最後終於落實香港站的演出場次。周湯豪說：「上次去香港演出，是有史以來無論是我自己、還是我認知裏，華語大型演出我見過最炸、最High的場面，非常開心！香港的朋友是我見過最High的。」

另外，周湯豪創立的品牌「祝你好命」（WISH YOU A GOOD LIFE）向來跟不少國際品牌聯乘合作，最近獲美國饒舌歌手Pharrell Williams所創的潮牌Billionaire Boys Club主動邀約，合作推出聯名T恤，並會在高雄巨蛋場獨家開賣。