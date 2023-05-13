何珮瑜懶理網民負評：每日將腦內嘅「垃圾」清理

女星何珮瑜（Jeana）於驚慄電影《電子靈》再度挑戰女鬼角色，由一心想在韓國出道的女團練習生，到遭受各種侵犯與欺凌以致不堪壓力，最後極端地選擇直播自殺來向網民抗議，角色既富挑戰性，連女鬼造型都比其他鬼片精緻淒美。

Jeana受訪時透露角色因遭受性侵，更被拍下影片並於網上公開，還不斷受到網民攻擊，最後崩潰而選擇直播自殺，終於變成冤魂，她自言個性樂天，現實中不會被網民留言困擾：「我會多謝讚好我嘅，令我更努力、更有信心；而一啲負面評語，我會同腦內嘅負面情緒一齊清空。呢個係我嘅習慣，每日將腦內一啲負面嘅『垃圾』清理，騰出更多空間去接收好嘅事物，唔會堆積！」

談到戲中女鬼造型，她表示每次開工前要花4小時上妝：「偏向復古而帶點淒美感覺，但髮型似外星人！因為梳起了長長嘅大髮髻，同埋為營造皮膚粗糙效果，臉上要用膠水黏貼紙巾碎屑，一連幾日都要維持十幾小時，又要用帶酒精成分的卸妝液才能卸除膠水，卸妝都要1小時，所以其實好傷皮膚。不過我覺得值得，因為拍出來效果逼真又有美感，最緊要是夠驚嚇！個程度連自己上妝後都唔敢照鏡，去廁所都會避開塊鏡。」