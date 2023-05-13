車婉婉自覺唔適合做幕前　上年曾轉行做OL

無綫綜藝節目《中年好聲音》一眾參賽者今午（13日）於九展舉行演唱會，龍婷、李佳、曹敏寶、周吉佩、丁文俊等分組唱跳《跳舞街》及《隆重登場》等，台下不少粉絲起哄站立揮手支持。而《中年好聲音》主持車婉婉現身介紹由伍仲衡率領的Live Band成員時，禁不住熱淚盈眶，要伍仲衡衝前遞上紙巾。

她感性表示：「31年前我參加《新秀》，後來覺得唱歌好遙遠、所以選擇去拍戲，後覺更加覺得自己唔適合做幕前，所以去年去咗中環做OL，跟住接到獲曾志偉電話叫我做主持，節目期間收到觀眾海量支持說話。」伍仲衡讚她：「佢做主持完全冇稿，竟然記得晒100位參賽者名字。」婉婉隨後唱出伍仲衡寫給她的新歌《遲來的加冕》。

其後由周吉佩、何博文及梁浩銓等組成的「限定Boy Band」大玩樂器高唱《海闊天空》，緊接曹敏寶及支嚳儀等組成的「曹支巴閉」女團登場，獻唱《比急人上》，將氣氛推上高峯。完場前周吉佩壓軸演出登場，自彈自唱情《刻在我心底的名字》，他說：「好開心喺舞台唱歌畀大家聽，講過好多次喺呢十幾年高高低低，做過平凡人、返工放工，最後再返上舞台，夢想成真。決賽時我打定輸數，不過後來識得Enjoy。」隨後他唱出《Forever Love》及《愛很簡單》，又與曹敏寶及魏嘉信等「戰友」，再次合唱《燕尾蝶》，此時不時有觀眾大喊「吉吉」，令人忍俊不禁。Encore環節所有參加者大合唱《我們的名字》與《千載不變》作結，期間有粉絲衝上台獻花。

完騷後吳大強與周吉佩受訪，對首場演出大表滿意。吳大強談到身體狀況表示：「休息咗3、4日，好開心自己復原得咁快，已經做晒全身檢查，證實冇事，遲啲都會再檢查一次，暫時都搵唔到原因。（兒子吳偉豪有嚟捧場？）佢今日要拍嘢，得太太同啲親戚嚟支持。」二人又直言想演唱會開Part 2，吉吉更謂：「希望能夠衝出香港，去到世界各地，其實我哋個節目喺好多地方都有粉絲。（下一步想上紅館？）當然好啦，不過依家九展3場，都等於1場紅館嘞。」