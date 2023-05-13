中年好聲音︱周吉佩堅持自私追夢　同太太冇共識

藝人周吉佩（吉吉）、李佳、龍婷、顏志恒、吳大強等參與節目《中年好聲音 追夢之旅》，大談比賽後的轉變及收穫，吉吉提到今次奪冠的心路歷程：「經歷咗好多起起跌跌，有無數次想法係想放棄，從來追夢都係自私行為，同太太一開始係冇共識，係我呈現到畀佢睇我內心原來真係咁堅持，所以都好多謝太太嘅支持，令我每一集都比之前更加好。」講到對於音樂路的展望，他說：「完全冇諗過會企番喺台上得到大家掌聲，依家暫時計劃係好好做好嚟緊做好每一場演出。」更指今次參賽另一最大收穫是與顏志恒、魏嘉信結成好兄弟，三位除了同樣熱愛唱歌，另一共同點是大家均是喊包。

而亞軍李佳則揚言不會放棄歌唱老師的工作，更指賽後與龍婷成為閨密，笑言當初並不知道對方的背景，後來要上網搜羅龍婷的演出片段才加深了解，還表示二人同是「女漢子」：「有一次喺綵排，中間有啲時間就話不如去食火鍋，我哋竟然就去咗海邊食火鍋！」於決賽一舞成名的羅啟豪，透露還想嘗試跳舞，年紀最大的吳大強則說：「雖然年紀大咗，但都希望老有所為。」他又指《中年好聲音》在自己心中是無可替代，他說：「我一生人只有一次咋，得到好多人認同我唱歌，真係無比嘅驕傲。」