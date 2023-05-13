鄭嘉穎孻仔新Look突變「地中海」　黎耀祥仔仔激罕現身

2018年鄭嘉穎同陳凱琳拉埋天窗，前後誕下大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）及孻仔Carlos，而3個囝囝都全部繼承晒爹哋同媽咪嘅優良基因，眼仔睩睩勁精靈外，加上精緻小巧嘅五官更係迷暈一班網友外，深得一眾藝人喜愛，甚至連近年轉戰內地發展嘅視帝黎耀祥（祥仔），都係近日趁住孻仔Carlos百日宴番香港慶祝。

昨日（12日）鄭嘉穎喺社交網晒出同視帝祥仔2家人合照嘅靚相，除咗有祥仔老婆「跟得夫人」梁耀蓮（Julia）外，就連罕有出鏡嘅仔仔黎正橋（Kirk）都有份出席飯敍，祥仔夫婦唔只嘟嘴錫爆Carlos，老婆Julia更全程抱實Carlos唔捨得放手，不過面對視帝夫婦熱情送「肉嘴」嘅Carlos就一臉呆萌冇反應。

而面對勁可愛嘅Carlos，就連黎耀祥同鄭嘉穎都失色不少，網友紛紛錯重點激讚Carlos手腳脹卜卜好可愛外，稀疏到有如「地中海」嘅新髮型亦成為網友關注。至於激罕露面的25歲黎正橋，不但高過爹哋半個頭，連體形都相當健壯，企係3個月大嘅Carlos隔籬簡直係「最萌身高差」。