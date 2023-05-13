So Ching陪阿Mo走漫長的路　Mo爸：魚與熊掌的決定！

女團COLLAR成員So Ching（蘇晴）日前宣布退團，說因男友李啟言（阿Mo）去年於MIRROR演唱會中嚴重受傷，令她留下無法被療愈的創傷，今年1月歸隊後仍未能完全適應幕前工作，最後決定離開。今日（13日）阿MO的父親李盛林牧師發出第42封代禱信，信中有提及決定退團的So Ching一直與阿Mo同行：「很多時候魚與熊掌不可兼得，一個相當艱難的決定，蘇晴終於選擇了，勇敢地與阿Mo同走這漫長並彼此扶持的路。祈願神賜他們平安喜樂和力量。」

另外，李盛林在信中提到阿Mo近況，力讚醫療團隊跟阿Mo相處到現在雖只是17週：「與他們相處像一家人一樣親切，更是建立了這份超越醫者與病人及家屬的關係。」，又指過去一星期已開始中西協作的治療，盼對阿MO產生更正面的反應：「本週會進一步研究處理尿喉的醫治方案：「盼除去尿袋，減少或停止冒汗或打震的情況出現的機會。」

代禱信內容如下：

(一）感恩

1. 「醫護一家」

從25週開始與整個新的醫療團隊相處到現在雖只是17週，但期間與他們相處像一家人一樣親切，更是建立了這份超越醫者與病人及家屬的關係。

2. 「代禱信的回響 」

原先代禱信的出現是為我們和阿MO禱告，想不到也成為面對困難和苦難的人，與及尋找人生意義的人提供了一點動力和方向。願我們繼續同行，彼此勉勵。

（二）代禱

「神使我心裏快樂，勝過那豐收五穀新酒的人。我必安然躺下睡覺，因為獨有你耶和華使我安然居住」

(聖經．和合本, 詩篇 4:7-8)

1. 啟言（阿Mo)

a) 「中西協作治療」

請為在過去一星期開始的中西協作治療禱告，盼這樣對阿MO產生更正面的反應。

b) 「再探索處理尿喉」

請為本週將會再進一步研究處理尿喉的醫治方案禱告，盼除去尿袋，減少或停止冒汗或打震的情況出現的機會。

c) 「輾轉反側」

這是指不能入睡時在床上轉來轉去，但當不能自我動彈，只能維持在一個位置時，惟有腦袋的思緒可以「輾轉」。請為阿 MO 每晚能甜美入睡禱告，就算腦袋輾轉，都有聖經神的話安慰帶動心靈平靜，以至能安然入睡。

2. Mo 爸媽

a) 「蘇晴與阿Mo 同行」

很多時候魚與熊掌不可兼得，一個相當艱難的決定，蘇晴終於選擇了，勇敢地與阿Mo 同走這漫長並彼此扶持的路。祈願神賜他們平安喜樂和力量。

b) 「操練身體」

現在再開始了每天的運動，如游水，跟著YouTube 運動等，盼能有健康正常的體魄與阿MO同行。