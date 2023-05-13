女人要有騷味先至夠吸引，而騷味係需要一段日子醞釀出嚟，所以喺青春美少女身上係搵唔到呢種味道。好似上田操咁，停拍咗一陣寫真之後最近重操故業，醞釀出嚟嘅騷味如初熟水蜜桃般可甜可鹽，果然令其吸引力大大增加！

凹凸有致

日本好多寫真女優都係年紀輕輕就出道，各位觀眾可以話睇住佢哋成長，睇住佢哋由美少女變成真女人，不過呢種演變有時會走錯路，成長可能會變成走樣，不過上田操唔單止冇走下坡，反而愈嚟愈有魅力，更散發出一股騷味，相當誘人。

今年29歲嘅佢，氣質綺麗斯文，比起初出道拍寫真嘅時候，雖然青春感同陽光活力減少咗，但係就多咗幾分女人味，魅力更強。身材方面，生得細細粒嘅佢，身高只有4呎10吋，但卻係凹凸有致具曲線美，條腰夠纖幼之餘，配埋上圍對E奶，大大增加睇頭。

聲優出身

上田操嘅學歷都幾高，喺知名學府立教大學嘅心理學科畢業，不過佢畢業之後就冇從事相關行業，而係去咗做聲優，後來仲踩入舞台界發展。

做咗一陣舞台劇演員之後，憑住可愛嘅面孔受到不同媒體賞識，除咗有網絡電視平台搵佢做節目，更吸引到寫真界向佢招手，而其寫真演出亦吸引到好多觀眾注意，但係操妹嘅寫真之路好快就中斷咗，原因唔係佢唔受歡迎，事實上係佢工作太忙，又要拍戲又要為水上賽艇節目做主持，忙完一輪到近期先再踏寫真拍攝台板咋！

上田操最近重回寫真界積極演出，大家可以留意一下佢嘅社交網，從中可以睇到相關消息，以及欣賞到部分性感寫真，想感受一下佢嘅騷味有幾吸引，就要Click入去睇睇喇！

Profile

年齡：29歲

身高：4呎10吋

三圍：33E-23-34